Unterricht vor Ort

Viertklässler statten dem Fraunberger Gemeindezentrum einen Besuch ab

Fraunberg – Kaum zu glauben, wie spannend doch ein Besuch im Rathaus sein kann: Mit diesen Eindrücken gingen die Schulkinder aus zwei vierten Klassen, eine aus Maria Thalheim, eine aus Reichenkirchen, nach ihrem Schulausflug nach Hause. In Begleitung ihrer Lehrerinnen hatten sie bei der Verwaltung im Gemeindezentrum einen Unterricht der besonderenArt erlebt. Im Rahmen des Fachs Heimat-und Sachkunde hatten sie erfahren, welche verschiedenen Vorgängen hier ablaufen.

Bürgermeister Hans Wiesmaier hatte sich Zeit genommen, die interessierten Jungbürger durch die Verwaltungsräume zu führen und ihnen dabei vieles zu erklären. Einige der neun- bis elfjährigen Kinder hatten schon etwas Ahnung vom Gemeindeleben, kannten etwa ein Mitglied aus dem Ratsgremium oder tragen sogar das Amtsblatt aus.

Bereits die erste Station, das Standesamt mit seinen Computern, sorgte für viel Spannung. Zwar musste bei der Vorführung auf den Datenschutz geachtet werden. Doch immerhin erfuhren die Wissbegierigen, dass zum Beispiel eine ihrer Klassenleiterinnen gar nicht in der Gemeinde gemeldet ist, sie wohnt im Nachbarort. Auch Fragen, wie hoch die Hundesteuer in Fraunberg ist, ob ein Kampfhund besonders viel kostet, woher das Trinkwasser kommt und wie die Gemeinde die Reparaturen für defekte Straßen bezahlt, wurden beantwortet.

Die Kinder erfuhren, dass ihr Schulbus pro Jahr etwa 110 000 Euro an Kosten verschlingt, und sie konnten sehen, wie die Kosten-Ordner in den Rathaus-Schränken fein säuberlich aufgereiht stehen, „grüne für die Einnahmen, rote für die Ausgaben“, so Wiesmaier.

Verwaltungsleiter Friedhelm Eugel erklärte den Kindern die Unterschiede der Pläne für Lage, Grundriss, Geschoss und Ansicht, wie sie bei Bauanfragen zu bearbeiten sind. Im Büro des Bürgermeisters entdeckte die Schar das Goldene Buch der Gemeinde: Neben dem ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Günther Beckstein hatte sich unter anderem ein Gast aus China mit seltsam wirkenden Schriftzeichen hier verewigt.

Zum Abschluss gab’s dann noch eine fast echte Gemeinderatssitzung. Die Kinder nahmen auf den Stühlen der Räte Platz und waren sichtlich stolz, dass der Rathauschef diese Sitzung als eröffnet erklärte. Wer weiß, vielleicht nimmt hier später wirklich jemand aus dieser begeisterten Kinderschar einmal Platz, als Mitglied des Rats.

Raphael Hackl