Fachkräftemangel macht Erdinger Elektro-Innung Sorgen

Immense Preissteigerungen, Material- und Fachkräftemangel: Der Landkreisobmann der Elektro-Innung, Andreas Glockshuber (stehend), ging in der Bezirksversammlung im Gasthaus Rauch in Grucking auf die aktuellen Herausforderungen in der Branche ein. Anwesend waren auch (sitzend, v. l.) Geschäftsführer Dr. Matthias Schönberger, Justiziarin Sonja Reiter und Fachreferent Otto Breitenlohner. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurde Firmenchef Tilo Notka (r.) geehrt. © Vroni Vogel

Es sind turbulente Zeiten, auch für die Elektriker: Volle Auftragsbücher bei Fachkräfte- und Materialmangel sowie immense Preissteigerungen – „das sind gravierende Themen unserer Branche“, sagte der Landkreisobmann der Elektro-Innung Andreas Glockshuber in der Bezirksversammlung.

Grucking – Sie konnte erstmals nach der Corona-Pause wieder in Präsenz stattfinden, und zwar im Gasthaus Rauch in Grucking. Der Walpertskirchener Elektrikermeister bekleidet sein Amt seit sechs Jahren und wurde in der Bezirksversammlung für den Landkreis auch wiedergewählt. „Es ist nicht so einfach, junge Leute fürs Handwerk zu gewinnen“, sagte Glockshuber. Erschwerend hinzu komme, dass während der Pandemie keine Schulpraktika stattgefunden hätten, um in den Beruf hineinzuschnuppern, was eigentlich ein wichtiger Anreiz sei.

Außerdem wurde in der Versammlung die Firma Notka aus Pastetten für 25-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Firmenchef Tilo Notka nahm die Ehrung dankend entgegen.

Der Geschäftsführer der Elektroinnung München, Dr. Matthias Schönberger, informierte außerdem noch über den Neubau des Bildungszentrums in München, der in diesen schwierigen Zeiten ohne Kostenüberschreitungen verwirklicht worden sei. „Das ist herausragend“, meinte Landkreisobmann Glockshuber zu dem zukunftsweisenden Großprojekt.

Und es stand noch ein Referat auf der Agenda: Otto Breitenlohner sprach in seinem Fachvortrag über Neuerungen im VDE – dem Normenwerk für das Elektrohandwerk in Deutschland.

Vroni Vogel