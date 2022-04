Vorfreude aufs Fraunberger Feuerwehr-Jubiläum: So sieht das Programm aus

Von: Markus Schwarzkugler

Geehrt und befördert (v. l.): Kommandant Thomas Daschinger mit Markus Graser, Maximilian Drexler, Markus Hattensperger, Johannes Daschinger, Raphael Hackl, Moritz Fischer, Kreisbrandinspektor Andreas Pröschkowitz, Johannes Wagner, Bürgermeister Hans Wiesmaier, Rebecca Eschbaumer, Vorsitzendem Georg Atzberger und 2. Kommandant Andreas Neumaier. © Feuerwehr Fraunberg

Gut besucht war die Hauptversammlung der Feuerwehr Fraunberg. Kein Wunder, die Vorfreude aufs Vereinsjubiläum ist groß. Das Programm steht bereits.

Fraunberg – Mit einer Gedenkminute wurde dem im Vorjahr verstorbenen Ehrenvorsitzenden Helmut Haider gedacht. Vorsitzender Georg Atzberger durfte coronabedingt nur auf wenig zurückblicken. Zu den Highlights 2021 gehörten das Dorffest To Go und das Kirchenpatrozinium.

Mehr los sein soll dann 2023 mit dem 150-jährigen Jubiläum vom 17. bis 21. Mai. Bürgermeister Hans Wiesmaier ist Schirmherr. Er zeigte sich geehrt und meinte: „I’ll do my very best.“ Er wünschte der „ältesten Selbsthilfeeinrichtung der Gemeinde“ viel Erfolg. In den Festausschuss gewählt wurden einer Pressemitteilung zufolge Andreas Neumaier, Albert Daschinger, Raphael Hackl jun., Thomas Daschinger, Tobias Ott, Hubert Pfanzelt, Markus Nettinger, Günther Eschbaumer, Georg Atzberger, Maria Käsmaier, Kai und Cecile von Fraunberg.

Am Mittwoch, 17. Mai, geht’s los mit einem Bieranstich und einem Watt- oder Schafkopfturnier. Tags drauf, an Christi Himmelfahrt, ist eine Vatertagsfeier mit bayerischer Unterhaltung geplant. Am Freitag findet der Seniorennachmittag des Landkreises für die Region Fraunberg statt, es folgt ein Weinfest mit der Partyband Groove Garage. Am Samstag findet ein Kabarettabend mit Witzweltmeister Fonse Doppelhammer statt. Der Sonntag beginnt mit einem Festgottesdienst. Zur Feier kommen die umliegenden Vereine mit Fahnenabordnung.

Kommandant Thomas Daschinger zog Bilanz für 2021. Einsatzschwerpunkte waren ein Verkehrsunfall mit Auto in der Nähe von Hainthal und das Unwetter im August mit zahlreichen Gebäuden unter Wasser. Wegen Corona habe man nur in Kleingruppen mit maximal zehn Personen üben können, Gruppenführersitzungen hätten online stattgefunden. Erfreut war er über drei Jugendfeuerwehrler, die in den aktiven Dienst übernommen wurden. Daschinger bedankte sich unter anderem bei Jungendwart Tobias Ott und Albert Daschinger, die sieben junge Menschen für die Jugendfeuerwehr gewonnen hatten.

Beförderung und Ehrung:

Beförderung zur/m Feuerwehrfrau/mann: Rebecca Eschbaumer, Stefan Lechner, Maximilian Drexler. Zum Oberfeuerwehrmann: Stefan Meßner, Johannes Daschinger, Moritz Fischer, Johannes Wagner. Ehrung für 20-jährige Dienstzeit: Christof Käsmaier, Raphael Hackl. 25 Jahre Dienst: Georg Atzberger, Markus Hattensperger, Markus Graser.