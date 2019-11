100 Prozent für Wiesmaier und 16 ambitionierte Kandidaten

Wählergemeinschaft Reichenkirchen

In der Aufstellungsversammlung der Wählergemeinschaft Reichenkirchen im Gasthaus Rauch erreichte Hans Wiesmaier als einziger Bürgermeisterkandidat wieder das 100-Prozent-Ziel. Damit ist er der alleinige Bewerber um das Amt des Rathauschefs in der Gemeinde, das er bereits seit 23 Jahren ausübt. Die 72 Stimmberechtigten wählten am Donnerstagabend zudem 16 Kandidaten für den neuen Gemeinderat.