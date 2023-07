Spaziergänger in Riding aufgepasst: Der hochgiftige Riesen-Bärenklau ist wieder da

Vor dieser Pflanze sollten sich Naturfreunde fernhalten: Der Riesen-Bärenklau, hier in Riding, ist sehr gefährlich. © Lechner

An einem beliebten Wanderweg in Riding blüht Riesen-Bärenklau – eine hochgiftige Staude. Der Jagdpächter hat sie entdeckt und warnt vor ernsthaften gesundheitlichen Gefahren.

Riding – Der Fraunberger Jagdpächter Egon Lechner hat in seinem Revier in Riding auf einer Lichtung östlich der Hubertuskapelle 2016 erstmals die höchst toxische und gefährliche Herkulesstaude, auch Riesen-Bärenklau oder Schierling genannt, entdeckt. Damals wurde die Giftpflanze vor der weiteren Verbreitung beseitigt. Jetzt ist sie wieder da – und bereits zwei Meter hoch.

Der 89-Jährige sieht es als seine Pflicht an, Wanderer und die Öffentlichkeit vor der großen Gefahr dieser jetzt am Wanderweg in Riding schön blühenden, aber für den Menschen gesundheitsbedrohenden Staude zu warnen. „Auf keinen Fall die Pflanze berühren, einatmen oder schneiden“, appelliert Lechner an die Bevölkerung.

Denn ausgerechnet an dieser Stelle führen drei Wege zusammen, die bei Spaziergängern sehr beliebt sind. Auch Reiter kommen hier immer wieder vorbei, sagt der Revierinhaber. Bei einer Berührung können Verbrennungen ersten Grades entstehen und Fieber auftreten. Es kann zu Schweißausbrüchen oder sogar zum Kollaps kommen.

Die Gemeinde wurde bereits informiert. Bürgermeister Hans Wiesmaier wird die fachmännische Beseitigung in die Wege leiten.

Der Riesen-Bärenklau ist ein Einwanderer aus dem Kaukasus des 18. Jahrhunderts, weiß der Fachmann. Die Giftstaude ist nur mit einem speziellen Schutzanzug sowie Gesichts- und Handschutz zu beseitigen. Dabei sei es wichtig, die Pflanzen schnellstmöglich fachgerecht zu bekämpfen – vor allem auch wegen der schnellen Verbreitung durch die vielen Samenkörner.

von Thomas Obermeier