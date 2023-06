Weitgereister Mann des Glaubens

Bosnien, Argentinien, Spanien, Bayern: Joso Karlic hat in 40 Jahren als Priester viel erlebt

Von Friedbert Holz schließen

Er arbeitet zwar erst seit dem ersten Advent 2021 als Pfarrvikar in den beiden Pfarrverbänden Wartenberg und Reichenkirchen/ Maria Thalheim. Doch seinen Beruf als Priester übt Joso Karlic schon seit 40 Jahren aus, er kam über verschiedene Stationen in seinem bewegten Leben nach Deutschland. Wir haben mit ihm gesprochen.

Reichenkirchen – Kürzlich gratulierte ihm seine Kirchengemeinde beim Pfarrfest in Rappoltskirchen. „Eigentlich sind 40 Jahre gar kein echtes Jubiläum“, redet Karlic, der vor 68 Jahren in Bosnien zur Welt kam, sein langes Wirken klein. Zusammen mit seiner zwei Jahre jüngeren Schwester Ljubica und seinem Bruder Vlatko, der aber 1991 im Bosnien-Krieg fallen sollte, wuchs er auf. Karlic wollte schon früh Priester werden. So besuchte er im Alter von gerade mal 15 Jahren bereits das Priesterseminar in Zagreb, musste dann aber zum Militär – „ich berechnete Flugbahnen bei der Artillerie“.

Eine ganz andere Flugbahn sollte ihn, der am 12. Juni 1983 in Rom vom damaligen Papst Johannes Paul II. zum Priester geweiht wurde, weit weg bringen: in den Norden Argentiniens. „Ich wollte zwar schon immer in die Mission gehen, träumte von einer Stelle in Indien. Doch die Kirche schickte mich nach Südamerika. Der Flug dorthin in einem kleinen Flieger war wirklich ein Abenteuer, schließlich kamen wir über Paraguay in die Pfarrei General Pinedo“, erzählt Karlic. Dort durfte er, ganz alleine, eine Gemeinde seelsorgerisch betreuen, sein Aktionsradius betrug rund 100 Kilometer, um die etwa 30 000 Gläubigen alle zu erreichen. Das bedeutete oft lange Fahrten im Auto auf staubigen Straßen. „Mein Vorgänger im Amt ist dabei leider ums Leben gekommen“, sagt Karlic. Er baute dort auch neue Kirchen, doch sein Bischof schickte ihn 1997 nach Deutschland.

„Zuvor hatte ich aber im spanischen Salamanca drei Jahre lang Philosophie studiert“, erinnert sich Karlic. Als er dann in Deutschland ankam, kam er auf Initiative eines Prälaten zunächst nach Velden, leitete später 20 Jahre lang den Pfarrverband Obertaufkirchen im Landkreis Mühldorf. Nun ist er seit gut eineinhalb Jahren im Landkreis Erding tätig und fühlt sich hier sehr wohl. „Trotzdem fliege ich jedes Frühjahr zu meiner damaligen Gemeinde nach Argentinien, und auch in Kroatien habe ich noch eine Wohnung“, berichtet der weit gereiste Priester.

In Anerkennung seiner 40 Jahre und seiner Verdienste als beliebter Priester, der zusammen mit dem Pfarrverbandsvorsitzenden Gregor Bartkowski und Diakon Christian Pastötter immerhin neun Pfarreien betreut, bekam Karlic eine speziell gestaltete Kerze überreicht. „Wir danken der göttlichen Vorsehung, dass du zu uns gekommen bist. Und wir freuen uns, dass du bei uns bist. Die Menschen in unseren Pfarrverbänden schätzen dich sehr“, sprach Diakon Pastötter aus, was viele Gläubige auch denken. Und er gab einen Ausblick in die Zukunft: „Das 50. Priesterjubiläum werden wir dann auch mit dir feiern.“