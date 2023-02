Bis das Publikum vor Vergnügen laut quiekt

Von: Friedbert Holz

Der Traum von trauter Zweisamkeit mutiert für Sabine (Teresa Sperling) und Tobias (Stefan Voglhuber) schnell zum Albtraum in ihrem Stück „Wohnen im Glück“. © Roland Albrecht

Die Schauspieler Teresa Sperling und Stefan Voglhuber zeigen ihr Stück „Wohnen im Glück“ in Oberbierbach. Es ist mehrmals ausverkauft - aber es gibt einen Zusatztermin.

Oberbierbach – Wie viele junge Paare träumen sie vom „Wohnen im Glück“, im eigenen Haus. Kein Wunder, dass Sabine (Teresa Sperling) und Tobias (Stefan Voglhuber) ihr Zwei-Personen-Stück so benannt haben, das sie nach fünf Jahren jetzt wieder beim Wirt z’Bierbach vorführen.

Doch der Traum von trauter Zweisamkeit mutiert bei näherer Betrachtung schnell zum Albtraum, übrigens sehr zur Freude des Publikums, das sich im voll besetzten Saal köstlich über die Zwei amüsiert hat.

Eigentlich soll es eine Überraschung sein für seine Frau, Tobias hat klare Verhältnisse geschaffen: Bevor er der Liebsten die Wahrheit sagt, hat er schon ihre bisherige gemeinsame Wohnung geräumt, für Nachmieter dort gesorgt und das gesamte Hab und Gut der beiden ins neue Haus geschafft, ein Erbstück seiner Großtante Traudl. Doch Sabine ist alles andere als begeistert davon, will wissen, „wieso dieses Loch unser Haus sein soll“. Es rieche nach alten Leuten, wie einst schon die Tante, an der sie außer deren Zwetschgendatschi so gar nichts mochte.

Als beim Verlesen des Testaments auch noch heraus kommt, dass ihr Liebster von besagter Dame „Hasenschoaserli“ gerufen wurde, der einst favorisierte Großneffe, verliert sie fast die Fassung. Überhaupt findet sie, dass er als arbeitsloser Schriftsteller keinen redlichen Beruf habe, fragt ihn gar nach seinem Erstlingswerk. Er aber hat keine Antwort, verdrückt sich daher in die marode Küche, verletzt sich dabei am Kopf. Seine Frau erlebt mittlerweile ganz andere Momente des Schreckens, flüchtet vor einer Ratte, die in der Toilette sitzt. Nun leiden sie beide, vor allem Tobias ist sauer. Schließlich wollte er gerade jetzt seine Sabine mit einem Ring zum Traualtar locken, als Krönung. Er bilanziert frustriert: „Eingeschnappt zu sein ist ein Gefühl, Männer haben doch keine Gefühle.“

Als er gar noch Sekt in den Computer seiner Angebeteten kippt, mit dem sie eigentlich ein Referat fertig stellen wollte, versuchen die beiden, sich im Schlafzimmer des Erb-Hauses zu versöhnen. Doch die Katastrophe nimmt kein Ende, das Dach über dem Bett hat ein Loch. Da hilft es auch nicht, dass Tobias seiner besseren Hälfte die Vorstellung eines Cabrios einreden will, sie ist definitiv böse auf ihn, will ins Hotel. Dabei kommt sie gar nicht weg, weil weitere Defekte und Abenteuer in dieser Bruchbude auf sie warten, die sie beide an den Rand eines Nervenzusammenbruchs bringen.

Während Tobias, dem geborenen Schussel, außer Missgeschicken wirklich nichts gelingt, schwingt sich Sabine zu immer resoluteren Verbal-Attacken auf. Sie führt eindeutig das Regiment in diesem Chaos, kann es aber letztlich auch nicht stoppen. Und doch findet sich, ganz unverhofft, ein gutes Ende für die zwei streitbaren Geister, die vor allem mit viel Situationskomik brillieren. Immerhin sind sie professionelle Schauspieler, haben schon renommierte Preise gewonnen, in jedem Fall aber die Herzen der rund 170 Menschen im Publikum, die manchmal vor Vergnügen sogar laut quiekten.

Fünf ihrer Vorstellungen in Oberbierbach, allesamt ausverkauft, sind bereits gelaufen. Doch sie bringen am Samstag, 18. Februar, um 20 Uhr, nochmals eine Zugabe. Karten dafür gibt’s beim Wirt, der Spaß dazu ist gratis. Bleibt zu hoffen, dass das junge Paar, das auch im echten Leben zusammen wohnt, weniger Beziehungsstress aushalten muss, als in seinem Theaterstück.

