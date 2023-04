Zum 100. Geburtstag packt ganz Grucking an

Dreitägiges Gründungsfest der Germania-Schützen – Große Resonanz bei Infoabend

Der Gruckinger Schützenmeister Bernhard Lanzinger ist ein Fuchs in allen Belangen. Das hat er schon bei der Finanzierung und Umsetzung der neuen elektronischen Schießstände 2021 bewiesen. Wie berichtet, setzte der Verein damals auf eine Crowdfunding-Aktion. Und nun, zum 100. Vereinsgeburtstag, waren er und seine Mitstreiter freilich ein weiteres Mal kreativ.

Grucking – Nun hat Lanzinger zusammen mit dem Festausschuss bei einem Infoabend das dreitägige Gründungsfest im Juni präsentiert. Dabei ging es von A wie Aufbau bis Z wie Zusammenräumen. Die große Resonanz zeigte: Alle wollen fleißig mithelfen.

„Vor 100 Jahren wurde das Wembley-Stadion eröffnet, der Flughafen Berlin Tempelhof ging in Betrieb, das erste 24-Stunden-Rennen von Le Mans startete – und in Grucking wurde der Germania- Schützenverein gegründet“, blickte Lanzinger auf 1923 zurück. Er zeigte sich beeindruckt von der großen Bereitschaft der gut 80 erschienenen Gruckinger im Rauch- Saal, die zum Gelingen des Gründungsfests von 16. bis 18. Juni mithelfen wollen. „Einige helfende Hände, die heute nicht hier sein können, haben mich auch schon telefonisch kontaktiert“, so der begeisterte Organisator. „Danke, dass ihr da seid, dass ihr euch heute aus der Deckung traut’s. Ein Dorf und sein Verein halten zusammen, das macht mich stolz.“

Auf Hochtouren läuft bereits die Einkleidung der Vereinsmitglieder mit neuen Dirndln für die Schützendamen und neuen Leiberln für die Männer. „Als Schirmherr hat uns Bürgermeister Hans Wiesmaier zugesagt“, freute sich der Schützenchef. „Die Festhalle liegt mitten im Dorf beim Huber-Bräu, dafür herzlichen Dank. Festwirt ist nicht unser Gastwirt Rudi Rauch, sondern das Gasthaus Brenninger aus Niederstraubing. Rudi ist bei uns im Festausschuss und hat vorab erklärt, er möchte einmal als ganz normaler Bürger mit seiner Familie mitfeiern“, berichtete Lanzinger. Das Taufkirchener Festbier werde der Verein selber ausschenken.

Allein bei der großen „Titanic-Party“ mit DJ Lone am Freitag ab 21 Uhr (Einlass ab 20 Uhr) wird es laut Lanzinger bestimmt 80 Leute zum Arbeiten brauchen. „Am Festsamstag veranstalten wir eine zünftige Stadlparty mit der Band i-Düpferl aus Unterhofkirchen. Am Festsonntag ist dann die große Feier mit 24 Gastvereinen, darunter die Reichenkirchener Dorfvereine, die Sektionsvereine und alle benachbarten Schützenvereine im Umkreis von sieben Kilometern Luftlinie.“ An diesem Tag seien auch die Kuchenbäckerinnen gefragt. Für 60 Torten werde man vorab Transportschachteln verteilen, so Lanzinger.

Der Festgottesdienst beginnt um 10 Uhr auf der Briemer Wiese mit Pfarrer Richard Greul. Dann geht’s per Festzug zurück zur Halle mit der Moosinninger Blaskapelle. „Die Reichenkirchener Feuerwehr wird uns an allen Tagen bei der Parkplatzeinweisung und, wenn nötig, Verkehrsabsicherung unterstützen“, so Lanzinger. Frühzeitig, am 9. Juni, werde man mit den Aufbauarbeiten beginnen, zudem stünden vorher auch noch Hygieneschulungen an.

Am Ende wurden Listen verteilt, auf denen sich die vielen fleißigen Helfer in den verschiedensten Bereichen eintrugen. Alle Helfer werden dann mit einheitlichen T- Shirts ausgestattet sein, um ein trautes Miteinander zu präsentieren. Am 4. Juni ist ein Fototermin, bei dem sich der Jubelverein herausgeputzt mit der neuen Vereinskleidung verewigt. Eine große Nachfeier soll es am 29. Juli geben.

Thomas Obermeier