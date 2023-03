Zurückhaltung an der Käsetheke

Menschen kaufen bewusster ein – Molkereigenossenschaft Erding fordert weiter steigenden Milchpreis

Von Friedbert Holz schließen

Verbraucher sparen, obwohl sie für Umweltschutz und bessere Erzeugnisse sind. Das ist keine leichte Ausgangsbasis für unsere Milchbauern“, sagte Evi Brielmair, bisherige und wiedergewählte Vorsitzende der Molkereigenossenschaft Erding. In der Generalversammlung im Gasthaus Rauch in Grucking, zu der rund ein Drittel der insgesamt 378 Mitglieder erschienen war, gab sie einen Ausblick auf die Geschäftslage und beantwortete Fragen nach der Zukunft des Berufsstands.

Grucking – „Auch wenn der Milchpreis pro Kilogramm in Österreich niedriger ist als bei uns, soll unsere Milch aus Bayern interessant bleiben. Wir werden bei den Gesprächen im April zum neuen Vertrag über Milchankauf mit dem Milchwerk Jäger so verhandeln, dass es keinen Unterschied zwischen den Angeboten aus Anbinde- und freier Haltung geben soll.“ Derzeit, so Brielmair, gebe es 21 590 Milcherzeuger-Betriebe in Deutschland, die hauptsächlich an vier große Vermarkter verkauften. Die Molkereigenossenschaft Erding habe aktuell 131 Lieferanten, darunter 16 im Stadtgebiet Erding. Dabei seien im Vorjahr rund 44 Millionen Kilogramm Milch geliefert worden, rund 730 000 Kilos weniger als 2021. Dabei sei ein Milchgeld in Höhe von rund 23 Millionen Euro erwirtschaftet worden.

Was das laufende Jahr angehe, hätten die Erzeuger im Januar und Februar bereits mehr als früher geliefert. „Trotzdem muss der Milchpreis steigen, denn vor allem die Einkaufspreise für landwirtschaftliche Betriebsmittel werden immer höher“. Besonders die Nachbarn Niederlande und Polen würden sehr viel Milch produzieren, die deutsche Produktion habe dagegen eher stagniert. Für die bayerischen Milchbauern stellten sich viele Fragen: Was macht die Nachfrage aus China, wie sollen Betriebe bei steigenden Preisen, Zinsen und Inflation überleben?

Derzeit gebe es auch aufgrund politischer Entscheidungen und Rahmenbedingungen viel Unsicherheit im Milchgewerbe, Kosten für Sanierungen oder Umbauten würden immer mehr aus dem Ruder laufen. „Mittlerweile kostet ein einziger, voll ausgestatteter Kuh-Platz rund 18 000 Euro. Eine neue Güllegrube zu bauen ist schwieriger als ein Atomkraftwerk“, meinte Brielmaier.

Hans Haider als Vertreter des erkrankten Milchwerk-Besitzers Hermann Jäger jun. aus Haag, versicherte, dass trotz einer Kooperation mit der Gmundner Molkerei aus Österreich für die bayerischen Milchlieferanten „keinerlei Preiseinbußen“ zu befürchten seien. Er stellte den neuen Geschäftspartner vor, der mit einem breiten Produktangebot auch deutsche Handelsketten beliefert. Das Ziel sei, in 2024 die Milchverarbeitung von bisher 300 000 auf dann 500 000 Liter am Tag zu steigern, im Endausbau seien sogar rund 800 000 Liter am Tag geplant, was einer Jahresproduktion von 240 Millionen Kilo entspreche. Bei derzeit rund 1030 Milchlieferanten sei der Auszahlungspreis seit 2021 um rund 75 Prozent gestiegen, habe sich von Februar (34 Cent/kg) bis Dezember (60 Cent/kg) nahezu verdoppelt.

Auch im Vorjahr sei der Durchschnittspreis bei 52 Cent/kg gelegen, heuer liege er momentan bei 55 Cent/kg. „Wir hoffen, dass sich die Lage so hält und der Markt nicht nach unten geht“, so Haider, „doch die Preise sinken insgesamt“. Dies sei maßgeblich darauf zurückzuführen, dass Verbraucher weniger und bewusster einkaufen, vor allem bei Käse – besonders an eigenen Käse-Theken – sei ein enormer Rückgang zu verzeichnen. Doch auch Joghurt, Quark und Sahne würden merklich weniger konsumiert, bei Bio-Milch betrage das Minus sogar 16 Prozent, „hier wechseln viele Kunden zu Milch-Imitaten auf Basis von Pflanzen“, allein Butter habe ein immer noch merkliches Plus.

Gastredner OB Max Gotz wünschte sich von den Verbrauchern vor allem mehr Ehrlichkeit beim Einkauf. Er sei sich sicher, „dass wir künftig vor allem unsere Energie vom Land erhalten“.

Geschäftsführerin Therese Westermaier war zufrieden: In Aktiva und Passiva konnte die Genossenschaft bei je 4,75 Millionen Euro abrechnen. Jahresergebnis: rund 61 000 Euro. Vier Prozent davon werden im Oktober als Dividende an die Anteilseigner ausgeschüttet. Die Sempta-Wohnbau GmbH, eine Immobilien-KG als Tochter der Genossenschaft, brachte ein Jahresergebnis von 290 000 Euro, davon gehen 170 000 Euro an Mitglieder.

Problemlos verliefen die Wahlen: Sowohl Brielmair als auch die Aufsichtsräte Josef Eicher und Anton Hofstaller wurden einstimmig wiedergewählt.