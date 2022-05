Gemeindepreis für zwei Fraunberger Tausendsassas

Große Ehre für große Verdienste: die Preisträger Elvira Stulberger und Dr. Hansjörg Walther (mit Urkunden) mit (hinten, v. l.) Vizelandrat Franz Hofstetter, Bürgermeister Hans Wiesmaier und Familienministerin Ulrike Scharf. Herzensprojekt Handarbeitsgruppe Verdienstkreuz des Bundes Eintrag ins Goldene Buch © Raphael Hackl

Großer Auflauf im Bürgersaal des Gemeindezentrums Fraunberg: Anlass war die Verleihung des Gemeindepreises „Der Fraunberger“, der alle zwei Jahre vergeben wird. Er ging dieses Mal an Elvira Stulberger und Dr. Hansjörg Walther.

Fraunberg – Bürgermeister Hans Wiesmaier berichtete, dass mehr als 20 Vorschläge eingegangen seien und sich das Vorprüfungsgremium sowie dann der Gemeinderat einstimmig für die Preisträger entschieden hätten. Ulrike Scharf, Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, gratulierte den beiden Fraunbergern. Sie bescheinigte ihnen unter dem Applaus der Festgäste, dass sie als Vorbild für andere ein starkes Bekenntnis zur Heimat Bayern abgeben würden und bezeichnete sie als „besondere Menschen mit ganz besonderem Engagement“.

Wiesmaier hielt die Laudatio. Stulberger (63) sei bereits vor ihrer Heirat und der Verlegung ihres Lebensmittelpunkts nach Fraunberg in Erding im Sport sehr aktiv gewesen. Nicht nur als Übungsleiterin in der Frauengymnastik, im Kinder- und Kleinkinderturnen beim TSV Erding, beim Mutter-Kind-Turnen, als Trainerin für Senioren und Präventiv-Sport, sondern auch als Kampfrichterin bei Sportfesten oder Organisatorin von Jugendfreizeiten. Stulberger hatte viele Ämter beim TSV Erding und BLSV.

Als sie dann nach Fraunberg kam, setzte sie ihr Engagement beim FC fort und bot dort von 1992 bis 1994 das Mutter-Kind-Turnen an. Sie war gern Co-Organisatorin bei Kinderausflügen und Veranstaltungen, und seit rund 25 Jahren bietet sie auch beim TSV Thalheim Kleinkinder- und Kinderturnen an.

Stulberger war von 2006 bis 2010 Beisitzerin und von 2010 bis 2014 Schriftführerin im Obst- und Gartenbauverein. „Im Gemeindeentwicklungsverein war sie als Mitglied maßgebend daran beteiligt, den Panoramaweg ins Leben zu rufen“, so Wiesmaier.

Aus der Projektgruppe „Älter werden in der Gemeinde Fraunberg“ entwickelte sich die Nachbarschaftshilfe „JAa! Jung und Alt aktiv“. Als Gründungsmitglied übernahm Stulberger ab 2014 die Einsatzleitung für vier Jahre und ist seither Beisitzerin. Ein besonderes Anliegen ist ihr dort die Handarbeitsgruppe. „Zweimal pro Monat, immer dienstags, kümmert sie sich mit großer Hingabe um die Seniorinnen, die sich auf die Handarbeitsnachmittage freuen. Stricken, häkeln, klöppeln, alles wird geboten“, so Wiesmaier. Dabei backe Stulberger sogar Kuchen, um ihre Damen zu versorgen.

Zusätzlich leitet sie im Katholischen Bildungswerk seit 2017 das Eltern-Kind-Programm im Pfarrheim Maria Thalheim. Bis zur Corona-Zwangspause führte sie zwei Gruppen. Derzeit bietet sie mit zwei EKP-Leiterinnen die Betreuung von vier bis fünf Gruppen aus 45 Familien an.

Walther (85) hat sich in der Behindertenarbeit, in der Nachbarschaftshilfe/Flüchtlingsbetreuung und in vielen weiteren Bereichen verdient gemacht. Sein Engagement begann 1971 in der unter Landrat Hans Zehetmair initiierten Elternvereinigung Lebenshilfe Erding. Zusammen mit seiner Frau Gisela übernahm er das erste Ehrenamt in der Begleitung von Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Als Verwaltungsrat der Lebenshilfe setzte er sich für die Interessen von Menschen mit Behinderung und deren Familien ein. Ein Herzensanliegen ist Walther die Förderung und Begleitung in den Bereichen Wohnen und Arbeit. Neben der Schaffung von Arbeitsstätten ist ihm die gesellschaftliche Integration wichtig. Im Januar 1991 wurden ihm und seiner Frau Gisela das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen.

„Seitdem er in Fraunberg seine Heimat gefunden hat, engagiert er sich auch bei uns in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen“, sagte Wiesmaier. In der Projektgruppe des Gemeindeentwicklungsvereins „Älter werden in der Gemeinde Fraunberg – JAa! Jung und Alt aktiv“ arbeitete er von Beginn an mit. Auch Walther ist Gründungs- und Vorstandsmitglied der Nachbarschaftshilfe.

Großes Engagement zeigt er seit April 2014 zudem bei der Betreuung der Flüchtlinge in Grucking. Er unterrichtet Schüler und Erwachsene in Deutsch, Englisch und Mathematik, bietet Unterstützung als Einkaufshilfe, bei Aufenthaltsanträgen und -titeln, beim Erlangen des Flüchtlingsstatus’, bei der Wohnungsbeschaffung, der ärztlichen Versorgung und beim Übersetzen. „Nicht zu vergessen sind die vielen, vielen kostenlosen Fahrdienste, die von vielen Gemeindebürgern wahrgenommen werden, wenn Hansjörg mit seinem Auto wieder mal Richtung Grucking fährt“, so Wiesmaier.

Mit Bernd Grabert hat Walther auch die Abteilung Tennis der SG Reichenkirchen aufgebaut und den Bau des Tennisheims initiiert. Er war Tennis-Schiedsrichter für die SG und leitete als Trainer die Skigymnastik in der Turnhalle in Thalheim. Er war zudem von Beginn an dabei, als das Gemeindeorchester gegründet wurde. Als leidenschaftlicher Cellist ist Walther fester Bestandteil der Besetzung, verstärkt zudem den Chor Taktvoll mit seiner Stimme. Im Obst- und Gartenbauverein brachte er lange Zeit sein Wissen in der Baumpflege ein. Sein Spezialgebiet ist die Anlage von Spalierbäumen. Auch im Vorstand des Gemeindeentwicklungsvereins bringt er sich seit 2013 ein.

Gemeindebürgerin Scharf trug sich als neue Familienministerin bei der Gelegenheit ins Goldene Buch der Gemeinde ein. Zum Abschluss wurde die Bayern-Hymne gesungen. Das Gemeindeorchester, das 2015 selbst mit dem Preis ausgezeichnet wurde, sorgte für die Musik.

Raphael Hackl