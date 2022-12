Erdinger Gauschießen: Zwei von vier Königen kommen aus Eicherloh

Von: Gabriele Gams

Die neuen Gaukönige mit den Vereinsfahnen (v. l.): Gausportleiter Stefan Heidler, 2. Gauschützenmeister Erich Bottesch und Gauschützenmeister Klaus Waldherr mit Luftgewehr-König Florian Beck, Auflage-Königin Waltraud Kolar, Jugend-Königin Angelina Wolf, Luftpistolen-König Tobias Steinhart sowie stellvertretendem Landrat Franz Hofstetter und 3. Gauschützenmeister Manfred Dollmann. © Gabriele Gams

Viele Majestäten sind im Gasthaus Strasser in Oberbierbach aufmarschiert, in Begleitung der Vereinsfahnen. Es war höchste Zeit für die Proklamation respektive Siegerehrung: Beim Erdinger Gauschießen in Wörth, Pesenlern und Mauggen waren die Gaukönige des Schützengau Erding ausgeschossen worden.

Oberbierbach – Besonders stark: Jennerwein Eicherloh stellt zwei der vier Könige. Die neuen Majestäten erhielten einen Gaukrug, einen Silbertaler und eine Urkunde. Ebenfalls eine Ehrengabe erhielten die Könige aus dem Vorjahr zur Erinnerung.

Mit dem Luftgewehr war nach der Regentschaftszeit der Damen nun ein Schütze dran: Mit einem 14,8 Teiler errang der Eicherloher Florian Beck zu seiner eigenen Überraschung den Sieg vor Simon Grandinger von St. Ulrich Pesenlern (20,5 Teiler) Stefan Ernst von Reichsadler Kirchasch (23,3), Silvia Mairoth von Moosrösl Wörth (29,5) und Antonia Wildenauer von Gambrinus Niedergeislbach (31,2).

Mit der Luftpistole siegte Tobias Steinhart von Jennerwein (35,5) vor Bernd Brus von Diana Harthofen-Reithofen (44,5), Wolfgang Eibel von Jennerwein (49,6), Thomas Maier von St. Ulrich (50,0) und Burim Dedinca von Buchenlaub Buch (54,0).

In der Jugendwertung ging es ganz eng zu, nur 0,1 Teiler trennte die Plätze eins und zwei. Es siegte mit einem 27,3 Teiler Angelina Wolf von Hubertia Altenerding vor Sebastian Bolwein von Treu Bayern Kirchasch (27,4), Sebastian Strasser von Gemütlichkeit Oberbierbach (30,5), Hannah Rott von St. Ulrich (40,8) und Christian Irl von Treu Bayern Kirchasch (44,1).

Die jüngste Königswertung sind die Auflageschützen. Mit einem 5,6 Teiler lag Waltraud Kolar von Alt-Niederneuching an der Spitze. Sie freute sich riesig und nahm freudestrahlend die Schützenkette in Empfang. Ihr Vereinskollege Sven Haubold lag mit einem 18,0 Teiler auf Platz zwei, gefolgt von Franz Wurmsam von Buchenlaub Buch (42,3), dessen Vereinskameradin Marianne Köck (47,2) und Robert Bauer von Alt-Niederneuching (60,1).