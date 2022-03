Zwischen Lachern und Leidensbekundungen

Von: Fabian Holzner

Schnapsbefeuerter Wutausbruch im Gartenhäuschen: Anton (Stefan Voglhuber) und seine Nachbarin Claudia (Teresa Sperling) rebellieren gegen einen Hausdrachen und einen untreuen Ehegatten. © Fabian Holzner

Oberbierbach - Stefan Voglhuber und Teresa Sperling feiern mit dem Theaterstück „Mordpläne mit Himbeerdame“ eine umjubelte Premiere. Es gibt Zusatzvorstellungen.

„Oh shit“, schrecken Tierpfleger Anton und seine Nachbarin Claudia zusammen, als ihnen dämmert, welch tödliche Folgen ihr „Gerade-Gurken-Aufstand“ haben könnte. Bei einer Flasche Schnaps hatten sie nachts zuvor noch ihrem Frust Luft gemacht, denn beide mussten entdecken, dass ihre Gutmütigkeit und Hilfsbereitschaft schamlos vom Ehemann beziehungsweise der Oma ausgenutzt wurden. Sind sie mit ihrer Rache zu weit gegangen?

Geschmiedet werden diese „Mordpläne mit Himbeerdame“ von der „Reimeringer Theatermanufaktur“, bestehend aus den beiden Berufsschauspielern Stefan Voglhuber und Teresa Sperling. Sie standen nach zwei Jahren Zwangspause wieder auf der Bühne des Oberbierbacher Gasthauses Strasser. Nach langem Kulturfasten und noch geltenden Auslastungsregeln war der Saal zur Premiere und Uraufführung der „rabenschwarzen, aber leckeren Komödie in zwei Akten“ ausverkauft. Wegen der hohen Nachfrage hängt man zu den sechs geplanten Terminen drei weitere an.

Mit vollem Körpereinsatz und einem Mienenspiel, das auch ohne Worte Lacher erntet, gibt der Inninger Stefan Voglhuber den herzlichen, leicht zu verwirrenden, sich für die scheinbar pflegebedürftige Oma aufopfernden Anton und strippt sich bis zum blanken Hintern in die erste Szene. Überrascht wird er dabei in seiner Gartenhütte von Nachbarin Claudia.

Teresa Sperling tröstet sich dort als zunächst nur enttäuschte, dann sogar hintergangene Bäckersgattin mit einem Tortenstück der titelgebenden, glutenfreien Himbeerdame. Schnell zeigt Claudia, dass sie das nicht auf sich sitzen lässt. Sperling verleiht der Rolle einen glaubwürdigen Facettenreichtum, springt geradezu von Resignation über zu Wut, Spott und einer vor Verzweiflung kurz brechenden Stimme. Zwischen Rasenmäher und Kugelgrill wird klar, dass es nicht zwölf Halbe Weißbier sind, die Claudias Mann vom Backen abhalten.

Als Anton sie mit einem fehlplatzierten Witz aufmuntern möchte, muss er entdecken, dass nicht nur die Bäckerin „Laib-Eigene“ ist, sondern auch er. Die „herzensgute und unschuldige“ Oma, die ihre Anweisungen über ein Babyfon in den Schuppen plärrt, ertönt mit der herrischen, im Studio aufgenommenen Stimme der großen Volksschauspielerin Christiane Blumhoff (Komödienstadl, Dahoam is Dahoam...): „Kruzefix!“. „Münchhausen-Syndrom“, alle Gebrechen sind um der Aufmerksamkeit willen nur vorgespielt, weiß Anton nach einem Telefonat mit der Hausärztin.

Der Humor kommt in dem Stück nicht zu kurz: etwa in Form von zahlreichen Stürzen mit Verletzungen von Anton oder durch die durchgängig verdrehten Sprichwörter von Claudia, deren Aufklärung stets zu noch mehr Verwirrung führt. Das knapp zweistündige Stück überzeugt durch die angenehme Balance zwischen Lachern und Leidensbekundungen, die amüsanten Ungeschicklichkeiten beider Charaktere und die missliche Beziehungsrolle, aus der sie sich befreien müssen. So treffen sich Spaß und Essenz, wenn die zwei mit erhobenen Fäusten gegen ihren rücksichtsvollen und freiwilligen Griff zu den „Restl-Gurken“ aufstehen und fordern: „Wir wuin a moi grade Gurken hamm!“ Wann darf man selbst mal ohne schlechtes Gewissen nach den geraden Gurken greifen?

Nach dem lang anhaltenden Applaus zum Ende der Premiere stellten die beiden sichtlich erleichterten Schauspieler dann noch die unumgängliche Frage, ob eine solch heitere Veranstaltung zeitgleich mit dem russischen Überfall auf die Ukraine stattfinden sollte. Dazu sagte Voglhuber: „Wenn man nur noch daheim sitzt und Nachrichten schaut, hilft das auch nicht weiter. Und dem Herrn Putin wird das ziemlich Wurst sein, ob wir hier in Bierbach Theater spielen. Daher haben wir entschieden, von jeder Karte einen Euro an ,Deutschland Hilft‘ zu spenden“. Zusätzliche Spenden werden noch gesammelt und die Summe aufgerundet.

Weitere Aufführungen gibt es am 18., 19., 20. sowie 25., 26. und 27. März in Oberbierbach. Reservierungen sind unter Tel. (0 80 84) 12 07 nötig.