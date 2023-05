Freilichtbühne Dorfen spielt „Goethes Faust“

Premiere ist am 16. Juni 2023! © Anton Empl

Ein stimmungsvoll inszeniertes Theaterstück, humorvoll und bürgernah, mitreißend. Das darf sich keiner entgehen lassen!

Die Stadt Dorfen im Landkreis Erding feiert 2023 ihr 1250-jähriges Gründungsjubiläum. Als Veranstaltungshighlight präsentieren der Dorfener Komponist und Kirchenmusiker Ernst Bartmann und Regisseur Andreas Wiedermann eine einzigartige Inszenierung von Johann Wolfgang von Goethes Faust.

Mit Goethes Meisterwerk „Faust“ wird eine einzigartige Darbietung mit Tiefenschärfe gezeigt, die für ein breites Publikum konzipiert ist und durch den Einsatz zeitgemäßer Theatermittel, Literatur und Show, Tragödie und Komik, Schauspielkunst und Musiktheater zu einem magischen Schauplatz der Illusionen zusammenbringt.

Premiere 16. Juni 2023 - Einlass: 19.30 Uhr, Beginn jeweils 20:30 Uhr Weitere Vorstellungen Samstag, 17.06.2023 Donnerstag, 22.06.2023 / Freitag, 23.06.2023 Samstag, 24.06.2023 / Freitag, 30.06.2023 Samstag, 01.07.2023 / Freitag, 07.07.2023

Sichern Sie jetzt Ihr Ticket!

Die Hauptdarsteller in „Goethes Faust“, Robert-Gregor Kühn (Mephisto), Martin Schülke (Faust), Anja Neukamm (Mephisto), Armin Hägele (u.a. Valentin, Schüler, Dichter), Helena May Heber (Gretchen, Homunculus), Horst Wüst (Theaterdirektor, Wagner, Gott, Kaiser), Simone Ascher (Marthe, Hexe, Helena). © Stadt Dorfen

Auf der Freilichtbühne am Unteren Marktplatz in der historischen Dorfener Altstadt wirken professionelle Schauspieler, ebenso wie 140 Akteure aus Dorfen und der Region. Begleitet wird die Aufführung von einer Band und einem Projektchor, basierend auf einer musikalischen Darbietung, die Ernst Bartmann eigens für dieses Bühnenwerk komponiert hat.

Genießen Sie die historische Dorfener Innenstadt auch vor der großen Faust-Inszenierung. Die Gastronomie bietet ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken an. Bitte reservieren Sie frühzeitig in den Lokalen. Zudem gibt es am Marienplatz einen historischen Biergarten.

Auf dem Veranstaltungsgelände selbst befinden sich die beiden Lokale „Pizza in Piazza“ und „Jakobmayer Bar & Bistro“, die sich ebenfalls auf Ihren Besuch freuen. Vor Aufführungsbeginn und in der Pause (30 Minuten) werden zudem Getränke aus mobilen Schankwägen angeboten.

Anfahrt & Parken

Dorfen ist bequem mit dem eigenen PKW, aber auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. © designloge.de

Die Stadt Dorfen im Landkreis Erding ist mit dem Auto über die B15 oder die A94 oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln über die Bahn mit der Bahnlinie München-Mühldorf sehr gut erreichbar. Vom Bahnhof erreichen Sie die historische Innenstadt auf dem Fußweg in ca. 10 Minuten.



Parken Sie Ihr Fahrzeug am besten außerhalb der Stadt. Parkmöglichkeiten gibt es von Norden kommend am Friedhofsparkplatz oder Volksfestparkplatz, von Süden kommend am „Der Heuschneider“ oder am Bahnhof.