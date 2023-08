Friedliches Fest mit gut 70 000 Gästen

Von: Hermann Weingartner

Mit Geschenken beladen: Wiesnmadl Antonia Meindl. © Weingartner

Antonia Meindl aus Schwindkirchen ist das Wiesnmadl 2024. Wirte und Polizei ziehen eine positive Bilanz: Zehn Tage lang friedliches und stimmungsvolles Dorfener Volksfest sind am Sonntagabend in der vollen Festhalle zu Ende gegangen. „Eine hervorragende Zeit“, befand auch Bürgermeister Heinz Grundner.

Dorfen - Die Wahl zum Wiesnmadl 2024 am Sonntagabend moderierte Erich Kiefinger kurzweilig in der rappelvollen Festhalle. Das Rennen machte schließlich Antonia Meindl aus Schwindkirchen. Doch zunächst gab es heuer eine dicke Überraschung, denn neben den vier Kandidatinnen Nicole Fraundorfer, Sarah Blumreiter, Emily Mayer und Meindl bewarb sich mit Johann Vorbuchner erstmals auch ein Kandidat. „Wir sind ein offenes und modernes Volksfest“, erklärte Kiefinger zum männlichen Bewerber. Der Hofkirchener schaffte es dann aber nicht in die Endauswahl der Jury. Vielleicht war seine Eigenpräsentation auch nicht optimal: „I bin da Hanse – und da Scheena bin i ned“.

Ganz unterschiedlich waren die Motivationen der anderen Bewerberinnen. „Ich möchte unser geliebtes Dorfen unterstützen“, meinte Fraundorfer (23). „Das Dorfener Volksfest ist was ganz Besonderes – und do bin i dahoam“, sage Blumreiter, während Meindl „sehr gesellig“ sei und „a Gaudi haben mag“. Mayer habe sich bisher „nie getraut und gedacht, ich versuch es jetzt einfach mal“.

Stimmungskanonen: Die Bewerberinnen hatten alle ihren Fanclub dabei. © Weingartner

Nach der Vorauswahl der Jury wurde es dann für die drei verbliebenen Finalistinnen Mayer, Blumreiter und Meindl ernst auf der Bühne.

Entschieden wurde die Wahl – wie schon immer – über den lautesten Applaus, irgendwo in der Halle gemessen. Ein Presslufthammer macht etwa 90 Dezibel (dB) Lärm. Am lautesten tobten dann vor allem die Fans von Antonia Meindl. Sie wurde mit 103,5 dB das neue Wiesnmadl vor Blumreiter (98,1 dB) und Mayer (94,7 dB). Die Schwindkirchenerin freute sich „riesig“ über die Wahl und durfte Sponsoren-Geschenke von mehreren tausend Euro mit nach Hause nehmen.

Vor und während des Volksfests habe das scheidende Wiesnmadl Sandra Bauer „eine richtig schöne, aufregende Zeit“ erlebt, etwa mit dem Dirndl-Aussuchen, Fotoshooting oder der Bierprobe, erzählte die Dorfenerin vor ihrer Amtsübergabe. „Eigentlich hab ich gefühlt auf dem Volksfest gewohnt, und ich würde es gleich wieder machen, aber jetzt freu ich mich aufs neue Wiesnmadl.“

Noch auf der Bühne gratulierte Bürgermeister Grundner dem neuen Wiesnmadl und zog eine sehr positive Volksfestbilanz: „Eine hervorragende Zeit mit guter Stimmung und zehn Tagen Ausnahmezustand in Dorfen.“ Das neue Loher Festbier sei „gut und süffig“ gewesen, die Festküche habe „hervorragend abgeliefert“. Grundner sprach dann allen, die zum guten Gelingen beigetragen haben, einen „herzlichen Dank“ aus.

Dorfen habe bei fast perfektem Wetter zehn Tage ein „grandioses“ Volksfest erlebt, sagte Tobi Maier vom Festwirte-Quartett im Gespräch mit unserer Zeitung. Heuer waren es „eher mehr als letztes Jahr“, schätzte der Dorfener die Besucherzahl zwischen 70 000 und 80 000 Gäste. „Mehr geht ned.“ Die Zahlen belegten dies. „Es wurde mehr gegessen und ein gigantischer Bierkonsum, dass es fast knapp wurde.“ Natürlich hätten die Gäste auch mal warten müssen, aber das sei „normal bei der Größe des Festes und besonders in der Prime-Time“. Sehr erfreulich sei für die Festwirte, dass es wieder „sehr friedlich zuging und nix Grobes passiert ist“. Diese Einschätzung bestätigte auch die Polizei Dorfen gegenüber der Heimatzeitung.

Im Herbst wird im Stadtrat über die neue Volksfestvergabe entschieden. Die Gmaade Wiesn GbR werde dafür „sicher ein Angebot abgeben“, kündigte Maier an.