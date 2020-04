Hübsche Hotels für Wildbienen

Neun Bienenhotels hat der Wiflinger Gartenbau- und Verschönerungsverein aufgestellt, um für Kleinlebewesen eine wichtige ökologische Nische zu schaffen.

Wifling – Beispielhafter Beitrag zum Artenschutz: Neun Bienenhotels hat der Wiflinger Gartenbau- und Verschönerungsverein aufgestellt (vor der Corona-Krise), um für Kleinlebewesen eine wichtige ökologische Nische zu schaffen.

Die praktikablen und schön gestalteten Bienenhotels sind im Berufsbildungswerk St. Zeno in Kirchseeon für den Gartenbauverein gefertigt worden, der dazu den Auftrag erteilt und das Material bereit gestellt hatte, berichtete Gartenbauvorsitzender Sepp Brummer. Die Einrichtung bietet berufliche Bildung und Integration für junge Menschen mit besonderem Förderbedarf an. Jetzt wurden die in unterschiedlichen Größen hergestellten Bienenhotels rund um Wifling an passenden Standorten aufgestellt. An der Aufstellaktion in freier Landschaft beteiligten sich auch Anton Braun, Hans Stimmer und Hans Buertesch.

Die Häuschen aus Naturmaterialien werden meist von Wildbienen besiedelt. Diese Arten sind überwiegend Einzelgänger und bilden im Vergleich zur Honigbiene keine Staaten. In Deutschland gibt es mehr als 550 Wildbienenarten. Einige von ihnen brauchen Niströhrchen für den Nachwuchs, die sie sich mit fünf oder sechs Bienen teilen. In der zunehmend dicht besiedelten Landschaft werden Insektenhotels für das Überleben der Wildbienen immer wichtiger.

Wer in Garten oder Wald nicht alles Totholz entfernt, tut auch etwas für die Tiere, die sich auch hier gern einnisten. Nisthilfen werden, wenn die Insekten sie annehmen, langfristig besiedelt. Der Gartenbauverein Wifling hat mit seiner Aktion ein Zeichen gesetzt und etwas für den Fortbestand der Wildbienen getan, die in allen Ökosystemen wichtige Schlüsselfunktionen haben.

Vroni Vogel