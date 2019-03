Bucher Bauhof wird erweitert

Der Bucher Bauhof soll ausgebaut werden. Bei den Haushaltsberatungen wurde bekannt, dass die Gemeinde dafür heuer gut 167 000 Euro vorgesehen hat. Bis zum Jahr 2022 sollen sogar 667 000 Euro investiert werden.

Buch am Buchrain– Was genau ist geplant? Bürgermeister Ferdinand Geisberger wollte auf Nachfrage unserer Zeitung nur ein paar Eckdaten verraten, da das Projekt wegen Grundstücksangelegenheiten bisher lediglich nichtöffentlich besprochen wurde. Der Bauhof soll laut Geisberger nicht umziehen, sondern am Standort neben dem Klärwerk erweitert werden. So sollen für Schneeräumgeräte und Materialien weitere Unterstellplätze entstehen. „Viele Sachen werden sonst mit der Zeit kaputt, wenn sie zum Beispiel im Winter so lange draußen stehen“, sagte Geisberger.

Auch angedacht ist ein Waschstraßenplatz, um die zügige Reinigung der Fahrzeuge gewährleisten zu können. Zudem sollen für Vereine Lagermöglichkeiten geschaffen werden.

Geisberger bestätigt, dass mit dem Bauhof-Ausbau ein anderes Thema verknüpft ist: der aktuell im Dorfzentrum angesiedelte Recyclinghof. Dessen Standort neben der Pfarrkirche ist nämlich zu klein und nicht mehr zeitgemäß. Mehrmals wurde dies in den vergangenen Jahren bereits moniert. „Wir haben schon mal Vorgespräche geführt, ob der Recyclinghof zum Bauhofgelände verlegt werden“, räumte Geisberger ein. Es gebe aber noch nichts Konkretes.

Im Haushalt sind Ausgaben für Planung und Grunderwerb für den erweiterten Bauhof eingerechnet. Laut Geisberger werde sich aber erst noch zeigen, wie der Ausbau aussehen und wann er umgesetzt werde. „Es könnte theoretisch auch sein, dass wir das Projekt noch einmal etwas nach hinten schieben.“ Grund dafür sei die aktuell angespannte Haushaltslage aufgrund mehrerer Millionenprojekte. mot