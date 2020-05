Piktogramme und Schilder für mehr Sicherheit

Die Gemeinde Wörth hat in den Siedlungsbereichen flächendeckend Tempo 30 angeordnet - mittels Straßenpiktogrammen und Schildern. Gut 15 000 Euro hat das gekostet.

Wörth – Im vergangenen Jahr hatte der Wörther Gemeinderat beschlossen, in den Siedlungsbereichen flächendeckend Tempo 30 mittels Straßenpiktogrammen und Schildern anzuordnen. Dieser Beschluss wurde jetzt umgesetzt – zum Beispiel vor der Wörther Ortererschule. Bürgermeister Thomas Gneißl (ÜPWG) gab beim Ortstermin bekannt, dass die Maßnahmen gut 15 000 Euro gekostet habe.

„Bei uns wird zu schnell gefahren“, klagen viele Anwohner

Der Bau- und Umweltausschusses hatte ein Vorschlagskonzept für alle Ortsteile erarbeitet, um Verkehrsrisiken zu minimieren. Gneißl hatte den Vorstoß im Gemeinderat so begründet: „Bei uns wird zu schnell gefahren“ – eine Rückmeldung, die von vielen Anwohnern komme.

Folgende Bereiche wurden in den Maßnahmenkatalog aufgenommen: Stallering, in Hörlkofen: Ahornstraße, Eichenstraße, Pfarrer-Elfinger-Straße/Schulstraße, Raiffeisenstraße, Holzfeldstraße, Römerstraße und Kapellenweg, in Wörth: Mohrenweg/Gemeindeverbindungsstraße in Richtung Bauhof, Pfarrer-Ostermayr-Straße, Breitöttinger Straße und Bürgermeister-Niedermaier-Ring, Bergfeld, An der Wasserfurche, Unteranger, Am Heckenacker, Pretzener Straße und Schwillachstraße, in Hofsingelding: St.-Koloman-Straße und Welfenstraße, in Wifling: Ötzstraße.

Lärmschutz: Auf Schwellen wurde verzichtet

Auf bauliche Maßnahmen wie Schwellen verzichtete man wegen der zusätzlichen Lärmquelle abbremsender und wieder anfahrender Fahrzeuge. Die augenfälligen Piktogramme und Schilder appellieren an die Verkehrsteilnehmer, langsam zu fahren.

Vroni Vogel