Was machen die Genossenschaftsbanken anders, als andere Banken und was haben die Kundinnen und Kunden davon?

Bei der genossenschaftlichen Beratung stehen Sie als Mensch mit Ihren Zielen und Wünschen im Mittelpunkt und nicht einzelne Produkte. © Ramona Klenner Fotografie

Die Volksbanken-Raiffeisenbanken sind Genossenschaftsbanken. Bei ihnen können Kundinnen und Kunden Mitglied werden. Damit gehört ihnen dann ein Teil der Bank.

Die Genossenschaftsbanken sind Ihren Mitgliedern in ganz besonderer Weise verpflichtet. Alles, was sie unternehmen, orientiert sich am Interesse der Kundschaft. Dies spiegelt sich auch in der Genossenschaftlichen Beratung wider: Sie als Mensch stehen mit Ihren Zielen und Wünschen im Mittelpunkt und nicht einzelne Produkte.

Genossenschaftliche Beratung: Die Finanzberatung, die erst zuhört und dann berät

Die Redaktion hat drei Berater aus den Volksbanken-Raiffeisenbanken im Landkreis Erding gefragt, was die Beratung bei ihnen so besonders macht.

Moritz Maier, Geschäftsstellenleiter bei der Raiffeisenbank Erding eG © Raiffeisenbank Erding eG

Wie läuft ein Beratungsgespräch bei Ihnen ab?

Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden eine genossenschaftliche Beratung. Das heißt, zuerst fragen wir die Kundschaft nach ihren Zielen und Wünschen und erstellen anschließend eine Analyse. Danach zeigen wir den Kundinnen und Kunden auf, wie sie ihre Ziele und Wünsche erreichen können und bieten entsprechende Lösungen dazu an, sagen aber auch ganz ehrlich, was nicht geht. Eine langfristige, vertrauensvolle Zusammenarbeit ist die Basis für unser Kundengeschäft.

Was macht eine Genossenschaftsbank besonders?

Wir sind ein regional verwurzeltes Unternehmen und engagieren uns im Landkreis Erding. Das Ziel einer Genossenschaftsbank ist nicht der größtmögliche Gewinn, sondern die Förderung der Mitglieder und Kundschaft aus der Region. Das machen wir aus Überzeugung und versorgen unsere Kundinnen und Kunden mit allen Arten von Bankprodukten. Darüber hinaus sind unsere Mitarbeitenden Teil der regionalen Gemeinschaft und bringen sich persönlich darin ein. Zusätzlich unterstützen wir jedes Jahr Vereine und gemeinnützige Institutionen mit Geldspenden. Aus der Region - für die Region: Das ist für uns nicht nur ein Slogan, wir handeln auch danach!

Wolfgang Barstorfer, Leiter Wohnbaufinanzierungsberatung bei der VR-Bank Taufkirchen-Dorfen eG © Ramona Klenner Fotografie

Als Baufinanzierungsberater begegnen Sie den unterschiedlichsten Menschen, immer mit einem ähnlichen Wunsch. Wie bereiten Sie sich auf die unterschiedlichen Ausgangspositionen vor, um Ihre Kundschaft glücklich zu machen?

Das Menschliche steht bei uns an erster Stelle. Erst, wenn man die Kundschaft kennt, kann man ihre Wünsche bestmöglich umsetzen. Jede Situation hat andere Anforderungen an die Finanzierung. Von der jungen Familie bis zum Kapitalanleger. Neben der persönlichen Komponente spielt auch das Objekt eine Rolle. Hier ist es wichtig, eine schnelle und fundierte Werteinschätzung zu machen.

Eine Genossenschaftsbank kennt ihre Region, ist persönlich und nah. Wie bemerkt man das in Ihren Beratungsgesprächen zur Baufinanzierung?

Der persönliche Kontakt ist wichtig. Viele Dinge können heute digital über Video- und Telefonberatung erledigt werden. Bei so einer wichtigen Lebensentscheidung wie Hausbau, Hauskauf oder Renovierung ist aber das persönliche Miteinander sehr wichtig. Es geht oft um die kleinen Dinge, die der Kundschaft ein gutes und wertschätzendes Gefühl geben.

Was unterscheidet Ihre Bank von anderen?

Wir sind eine regionale Bank, für die absolute Nähe spricht. So kennen wir unser Marktumfeld und unsere Kundschaft sehr gut und können hier mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wir bieten alles aus einer Hand: Immobilienvertrieb, Baufinanzierung und Absicherung.

Welche Vorteile habe ich durch eine Finanzierung über eine VR-Bank?

Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Nach diesem Motto können wir unserer Kundschaft gemeinsam mit unseren vielen Verbundpartnern eine große Produktpalette anbieten. Angefangen von der Absicherung der Immobilie und der Bauleute über die energetischen Fördermittel bis zur langfristigen Sollzinsbindung über 30 Jahre.

Thomas Danner, Beratung Firmenkunden bei der VR-Bank Erding eG © VR-Bank Erding eG

Was ist Ihnen wichtig im Umgang mit Ihren Kundinnen und Kunden? Und was machen Sie in der Firmenkundenberatung anders als andere Banken?

Wir Firmenkundenberater sind Spezialberater, die für unsere regionalen Unternehmen alles aus einer Hand anbieten. Niemand kann mehr alle Themenbereiche allein abdecken. Der persönliche Kontakt mit meinen Kundinnen und Kunden ist mir sehr wichtig. Mein Ziel ist es, gemeinsam die bestmögliche Lösung zu finden. Dass meine Kundschaft mit mir als Firmenkundenberater und mit uns als Genossenschaftsbank stets vollauf zufrieden ist, hat Priorität. Aus manchen Kundenbeziehungen haben sich auf diese Weise über die Jahre schon beinahe freundschaftliche Beziehungen entwickelt - auch wenn ich hier Geschäftspartner bin.

Können Sie sich an einen besonderen Fall erinnern?

Ja, tatsächlich. Einem Unternehmer vor Ort konnte ich aus einer finanziellen Notlage helfen: Seine damalige Hausbank hatte eine Finanzierungszusage kurzfristig wieder abgelehnt und ich konnte ihm in dieser prekären Notsituation unterstützen. Das sind Momente, in denen ich alles gebe, der Kundschaft beistehe und maßgeschneiderte, individuelle Lösungen anbiete. So etwas freut mich sehr.

Was zeichnet für Sie die Genossenschaftliche Beratung im Firmenkundenbereich aus?

Zu vielen Kundinnen und Kunden besteht die Geschäftsverbindung schon seit vielen Jahren. Dieser gegenseitige Wissens- und Erfahrungsschatz ist meines Erachtens etwas sehr Wertvolles in der Kundenbeziehung. Das macht es für mich aus: Zu wissen, auf was es ankommt und durch die Nähe zur Kundschaft die perfekte Lösung bieten zu können.

Im Landkreis Erding finden Sie drei Genossenschaftsbanken und ihre Geschäftsstellen

VR-Bank Erding eG

Hauptsitz Geschäftsstelle Erding

Zollnerstraße 4

85435 Erding

Telefon: 08122 200-0

E-Mail: info@vr-bank-erding.de

Logo VR-Bank Erding eG © VR-Bank Erding eG

Raiffeisenbank Erding eG

Hauptsitz Geschäftsstelle in der

Bahnhofstr. 38

85435 Erding

Telefon: 08122 969-0

E-Mail: kontakt@rberding.de

Logo Raiffeisenbank Erding eG © Raiffeisenbank Erding eG

VR-Bank Taufkirchen-Dorfen eG

Hauptsitz Geschäftsstelle Taufkirchen (Vils)

Landshuter Str. 4

84416 Taufkirchen (Vils)

Telefon: 08084 880

E-Mail: info@vr-bank-online.de

Logo VR-Bank Taufkirchen-Dorfen eG © VR-Bank Taufkirchen-Dorfen eG