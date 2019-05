DRK-Präsidentin greift Bundesregierung scharf an

Harte Worte an einem harmonischen Abend: Gerda Hasselfeldt, Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat bei ihrer Rede auf dem Frühjahrsempfang des BRK-Kreisverbandes Erding spitze Pfeile in Richtung Bundesregierung abgeschossen.

Erding – Sie galten Finanzminister Olaf Scholz und Familienministerin Franziska Giffey. Die Pläne der beiden SPD-Politiker, „die ohnehin schon spärliche Förderung der freien Wohlfahrtspflege weiter zu kürzen“ passen nach Auffassung Hasselfeldts „nicht in die Landschaft und sind von verheerender Bedeutung“. Wer die Wohlfahrtspflege kaputt spare, „gibt weite Teile des gesellschaftlichen Zusammenhalts auf“, kritisierte sie am Freitagabend im Schrannensaal der Sparkasse. Hasselfeldt war selbst Vizepräsidentin des Bundestags.

Vielmehr, so sagte Hasselfeldt weiter, müsste mehr Geld zur Verfügung gestellt werden. „Die Aufgaben sind mehr geworden, etwa durch die Flüchtlingshilfe. Die Integration fängt doch gerade erst an.“

Mit Sorge blickt Hasselfeldt in die Zukunft: „Stehen uns auch in Zukunft noch ausreichend haupt- und ehrenamtliche Kräfte zur Verfügung? Wir spüren die Demografie, und die Menschen sind weniger bereit, sich langfristig an einen Verband zu binden.“ Der Fachkräftemangel in den sozialen Berufen sei schon heute „eklatant“.

Auch der Freistaat bekam sein Fett weg. Deutschlands oberste Rotkreuzlerin warnte Staatsregierung und Landtag davor, sich im Zuge der neuen generalisierten Pflegeausbildung ab 2020 aus der Finanzierung der Pflegeschulen zurückzuziehen. „Es besteht die Gefahr, dass Ausbildungsplätze verloren gehen, weil die Träger sie nicht mehr finanzieren können.“ Momentan sei man noch in den Verhandlungen. „Wird das nicht geregelt, wird es ein böses Erwachen geben“, ist Hasselfeldt überzeugt. Die Pflegeschulen dürften nicht in dem Streit zwischen Bund und Ländern aufgerieben werden. „Der Bund sagt, er sei nicht zuständig. Die Länder sagen, sie wollen nicht für ein Gesetz des Bundes geradestehen.“

Weiter ist Hasselfeldt der Auffassung, dass es zwar kein soziales Pflichtjahr für junge Leute geben solle, wohl aber einen Rechtsanspruch. „Wer das machen will, soll es auch machen können“, so die DRK-Präsidentin. Allein beim BRK gebe es 180 junge Menschen, die Freiwilligendienst leisten – Tendenz steigend. Auf diese Kräfte sei man angewiesen.

Lob zollte Hasselfeldt dem Europäischen Gerichtshof, der im März geurteilt hatte, dass Rettungsdienst und qualifizierter Krankentransport nicht zwangsläufig auf dem freien Markt ausgeschrieben werden müssen. Der gemeinwohlorientierte Auftrag sei ein staatlicher. Der Schutz der Zivilbevölkerung durch haupt- und ehrenamtliche Kräfte sei gesetzlicher Auftrag. An Landtagsabgeordnete Ulrike Scharf (CSU) appellierte Hasselfeldt, dafür Sorge zu tragen, dass das EuGH-Urteil auch Eingang ins Landesrecht finde.

Zuvor hatte Hasselfeldt die breite Palette des Erdinger BRK gelobt, darunter die Übernahme des Frauenhauses. BRK-Kreisvorsitzender Franz Hofstetter meinte: „Wir haben viel erreicht, aber auch viel vor.“ Damit meinte er das Frauenhaus, den Rollenden Supermarkt und den Bürgertreff in Erding. Herausforderungen seien die Erweiterung der Rettungswache in Erding sowie die Neubauten in Dorfen und Isen. Das BRK sei geleitet von dem Grundsatz: „Wo Menschen Hilfe brauchen, leisten wir sie“, so Hofstetter. Die ehrenamtlichen Bereitschaften nannte er aufgrund ihrer vielfältigen Aufgaben als das „Herzstück des BRK“.

Landrat Martin Bayerstorfer lobte das BRK für dessen Bemühen, die Lebensverhältnisse der Menschen zu verbessern. Der Rollende Supermarkt leiste einen wichtigen Beitrag, dass sich etwa ältere oder immobile Menschen länger selbst zu Hause versorgen können. „Und das Frauenhaus bietet Gewaltopfern Schutz und Perspektive.“ Wie Hofstetter sprach auch er den Versuch an, ambulante Frauenhaus-Angebote zu schaffen. Für Bayerstorfer ist das BRK ein „Eckpfeiler der Gesellschaft“.