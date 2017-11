Der 360. Winter im Gewandhaus Gruber

Es ist wieder soweit – die siebte Ausgabe des Roten Fadens ist erschienen. Erfahren Sie mehr über das unglaublich modische Konzept des Gewandhauses Gruber und über das 360. Jubiläum.

Angesagte Styles, Ausflüge in die Vergangenheit und vieles mehr erwarten Sie in der 28 Seiten starken Ausgabe der Gewandhaus Gruber Firmenzeitung.

Ein Ausflug für die ganze Familie

In Erding, Wasserburg, Freising und Dorfen – das Gewandhaus Gruber präsentiert sich in vier der schönsten Altstädten Oberbayerns. Mit Mode, Wäsche, Schuhen, Tracht, Accessoires und sogar Heimtextilien.

Poldine – das Besondere

Leopoldine Gruber – die Seniorchefin – war damals in den 30ern gerade Anfang zwanzig, als sie sich in den damaligen Chef Alois Gruber verliebte. Mit ihm führte sie das Gewandhaus 50 glückliche Jahre lang. Gemeinsam lebten sie die Schneidertradition fort und legten den Grundstein für das jetzige Gewandhaus. Heute ist die Design-Abteilung nach ihr benannt. Poldine steht für Design, Eleganz und Extravaganz.

Gruberei & Galloways – Idealisten gibt es nicht nur in der Mode

Das Restaurant „Gruberei - Gaumenfreuden“ im Erdgeschoss des Gewandhauses Gruber in Erding bietet hervorragendes regionales Essen in gemütlicher Atmosphäre. Das Fleisch kommt zu großen Teilen aus eigener Rinderzucht. Die Galloways sollen ihr Leben in vollen Zügen genießen, deshalb verbringen sie das ganze Jahr auf satten Weiden. Und zwar als Familie. Die Kälber dürfen bei Vater und Mutter bleiben und die ganze Milch selbst trinken. Außerdem haben unsere Rinder viel Zeit zum Wachsen - deswegen bekommen sie weder Mais noch Kraftfutter sondern nur unser eigenes ungespritztes Kräuterwiesenheu. Die Galloways sind eine vollkommen ursprüngliche und damit für die intensive Tierhaltung ungeeignete Rasse aus Schottland, die für ihr zartes, tiefrotes und fein marmoriertes Fleisch bekannt ist. Vom Burger bis zum Filet ein wahrer Genuss.

360 Jahre Schneidertradition

Die Schneidertradition des Gewandhauses hat ihre Wurzeln am bayerischen Kurfürstenhof im Zeitalter des Barock. Vor 360 Jahren ergriff Hanns Leopold den Beruf des Schneiders und wurde schließlich sogar Hofschneider des bayerischen Kurfürsten Ferdinand Maria und dessen Gattin Adelaide. Hanns Leopold ist der Ursprung der elf Generationen umfassenden Schneidertradition des heutigen Familienunternehmens. Seit 1657 wurde ununterbrochen geschneidert, bis zum heutigen Tag, an dem auch zwei Juniorchefs Schneider & Modedesigner sind.

Zeughaus & Weihnachts-Zeughaus

Kuschlig, warm und gemütlich. So sollte uns unser Zuhause begrüßen – vor allem in der Weihnachtszeit. Flauschige Bettwäsche, edle Tischtücher für besondere Anlässe, wunderschöne Kissen & Decken und besondere Geschenk- und Dekoideen. Das Weihnachtszeughaus direkt gegenüber dem Zeughaus schürt die Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Lassen Sie sich inspirieren und statten Sie sich für die Weihnachtszeit aus.

Neun Mal neuer Gruber in Wasserburg

Das Gewandhaus in Wasserburg ist eine Perle für Modebegeisterte mit romantischem Herzen. Mitten in der wunderschönen historischen Altstadt von Wasserburg steht das ehemalige Lebzelterhaus aus dem 14. Jahrhundert. Mit Liebe zum Detail wurde es saniert und füllt sich seither mit Highlights und Besonderheiten aus den Welten der Mode, Tracht, Schuhe und Wäsche. Die vielen kleinen Räume und Verwinkelungen, die dicken Mauern und Gewölbe, aber vor allem auch die herzlichen und kompetenten Mitarbeiter machen einen Einkaufsbummel in diesem einmaligen Flair zu einem wunderbaren Erlebnis.

Fröhliche Stunden für die Kunden

Ab dem 11.11.2017 ist das Haus in Erding jeden Samstag bis zum 30.12. bis 20 Uhr geöffnet. Zwischen 18-20 Uhr erwartet Sie ein zauberhafter Augen-, Gaumen-, und Ohrenschmaus, zum Beispiel am 11.11. mit Jazzmusik am Flügel und frischen Waffeln! Das aktuelle Programm finden Sie unter gewandhaus.bayern.

Weitere Events

12. November: Verkaufsoffener Sonntag in Dorfen

Verkaufsoffener Sonntag in Dorfen 18. November: Lerros Adventure Day in Erding, 2. OG, Hauptgewinn ist ein 400 EUR JOCHEN SCHWEIZER Gutschein

Lerros Adventure Day in Erding, 2. OG, Hauptgewinn ist ein 400 EUR JOCHEN SCHWEIZER Gutschein 23. November - Chantelle Modenschau in Wasserburg, Oberhaus, 1. OG, ab 18.30 Uhr, Ladies only



- Chantelle Modenschau in Wasserburg, Oberhaus, 1. OG, ab 18.30 Uhr, Ladies only 25. November: CG – Carl Gross Tätowier Aktion in Erding, 1. OG

CG – Carl Gross Tätowier Aktion in Erding, 1. OG 26. November: Verkaufsoffener Sonntag in Wasserburg