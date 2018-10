Der rote Faden wird weiter gesponnen

Es ist wieder soweit – die achte Ausgabe des Roten Fadens ist erschienen. Erfahren Sie mehr über die modischen, geschichtlichen und stimmungsvollen Momente des Gewandhauses Gruber.

Die neuesten Trends in diesem Herbst, Rückblicke auf unsere Feste und vieles mehr erwarten Sie in der 28 Seiten starken Ausgabe der Gewandhaus Gruber Firmenzeitung.

Die Gewandhausbühne auf dem Sinnflut-Festival in Erding

Leuchtende Zebras, selbstgebrannter Gruber-Gin und Blutmond über dem Tipi-Zelt. Dazu eine spektakuläre Fashionshow mit Licht-DJ und Hiphop-Tänzern. Außerdem eine Trachtenmodenschau mit viel Herzerwärmendem für die bayerische Seele. Das 25-jährige Jubiläum der Erdinger Sinnflut war eine Augenweide und ein Gaumenschmaus.

Gewandhaus Gruber: Gewandhausbühne Zur Fotostrecke

Ein halbes Jahrhundert beim Gruber

Wer Spaß an der Arbeit hat, der lebt 24 Stunden am Tag. Gemäß diesem Motto haben wir die Erdinger Sinnflut schon etwas früher eröffnet und auf der Gewandhausbühne unser Sommerfest gefeiert. Ein besonderes Highlight war die Ehrung unseres lieben Kollegen Werner Schamriß. Vor sagenhaften 50 Jahren hat er im Gewandhaus seine Ausbildung begonnen, und ist nun schon seit 29 Jahren der Chef der Herrenabteilung.

Gewandhaus Gruber: Sommerfest Zur Fotostrecke

Es wird heimelig

Das Schöne am Herbst ist ja, dass wir wieder mehr Zeit in unserem Zuhause verbringen. Und das kann kuschlig, modern, natürlich oder ganz romantisch sein - auf jeden Fall ist es der Spiegel unserer Seele. Und genauso wie wir persönlich nach neuen Eindrücken und Inspirationen suchen, braucht auch unser Zuhause immer wieder einen frischen Wind.

Poldine - Die modische Speerspitze

Wo wäre das Gewandhaus ohne seine außergewöhnlichen Chefinnen? Poldine, die First Lady der 9. Generation war die Traumfrau für den Gruber-Schneider-Junior-Chef Alois, den sie 1937 heiratete und war bis 1991 die Seele des Gewandhauses. Ihr zu Ehren wurde eine Abteilung nach ihr benannt. Modisch anspruchsvoll, qualitativ herausragend, detailverliebt und Passformgenau.

Der rote Faden: Hier gleich durchblättern

Running on Clouds

Über den Dächern Erdings, im 3. Stock unseres Gewandhauses, helfen Ihnen die kompetenten Sportlerei-Kollegen, mit Laufbandanalysen, Wanderschuh-Teststrecken und langjähriger Erfahrung, unter anderem den passenden Schuh für Sie zu finden. Früh übt sich außerdem, wer ein großer Sportler werden will. Deshalb kommen künftig auch die kleinen Kunden in der Sportlerei voll auf ihre Kosten.

Gewandhaus Gruber: Sport Zur Fotostrecke

Gaumenfreuden & edle Tropfen

Feinste Speisen und Getränke genießen die Gäste der Gruberei in Erding. Die Küche hat starke heimische Wurzeln und Freude an der Vielfalt der ganzen Welt. Rundum glücklich sollen nicht nur unsere Gäste sein – auch unsere Rinder dürfen ihr Leben in vollen Zügen genießen. Wir stehen für Nachhaltigkeit, weg von der Masse – wie wir es auch im Gewandhaus wiederspiegeln.

Überwältigt vom Gin-Debüt im Tipizelt der Gruberei auf der Sinnflut, dürfen wir uns nun auf spannende neue Gin-Sorten und Brände freuen. Dafür wurde schon fleißig geerntet. Von Hand gepflückt und verlesen. Zu erwerben in der Gruberei, im Zeughaus oder im Badhaus in der Therme Erding.

Gewandhaus Gruber: Gaumenfreuden Zur Fotostrecke

Maß genommen von Meisterhand

Jeder Mann ist einzigartig. Das soll sich nicht nur in seinem Charakter widerspiegeln, sondern auch in seiner Mode. Mit unserer Maßkonfektion übertragen wir die individuelle Persönlichkeit eines jeden Kunden auf den Anzug oder das Hemd, das er gerade trägt. Am Ende soll der Kunde ein Unikat in seinen Händen halten. Einzigartig eben, wie sein Träger.

Gewandhaus Gruber: Maßkonfektion Zur Fotostrecke

40 Jahre Gruber in Dorfen

1978 eröffnete das Gewandhaus seine erste Filiale im idyllischen Städtchen Dorfen im schönen Isental. Inzwischen ist das Dorfener Modeherz auf 4 Etagen angewachsen und beherbergt neben Damen-, Kinder- und Herrenmode auch Wäsche und das Gruber-Outlet. Wir bedanken uns bei unseren KundInnen und MitarbeiterInnen für diese herzliche Zeit und freuen uns auf die nächsten spannenden 40 Jahre. in diesem besonderen Jubiläumsjahr, erwarten Sie spannende Jubiläumsaktionen – der Startschuss fällt zum Gallimarkt am Wochenende vom 12.-14. Oktober.

Gruber in Erding

Gewandhaus Hugo Gruber

Lange Zeile 9

85435 Erding

Tel. 08122 - 965 0

Gruber in Wasserburg

Gewandhaus Hugo Gruber

Schmidzeile 1

83512 Wasserburg

Tel. 08071 - 90 78 0

Gruber in Dorfen

Gewandhaus Hugo Gruber

Marienplatz 12

84405 Dorfen

Tel. 08081 - 958 99 70

Gruber in Freising

Gewandhaus Hugo Gruber

Untere Hauptstraße 2

85354 Freising

Tel. 08161 - 496 53 38

Alle Standorte