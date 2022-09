Gewerbefest Finsing-Neuching: Lernen Sie lokale Unternehmen kennen und entdecken Sie die Vielfalt neu

Am 11. September findet das Gewerbefest Finsing-Neuching statt. © Gewerbefest Finsing-Neuching

Kommen Sie beim Gewerbefest 2022 mit Menschen aus lokalen Unternehmen ins Gespräch und entdecken Sie die Vielfalt neu.

Zum ersten Mal hat der Ortsverband zum Gewerbefest geladen. Am Sonntag, 11. September, präsentieren sich von 10 bis 18 Uhr zahlreiche Unternehmen der Gemeinden Finsing und Neuching im Gewerbegebiet. „Vielfalt genießen und einen unterhaltsamen Ausflug in der eigenen Nachbarschaft erleben“, das verspricht Gertrud Eichinger den Besuchern des Gewerbefests. 38 Unternehmen und sieben ehrenamtliche Organisationen werden vor Ort sein. Davon werden 18 Unternehmen mit Sitz direkt im Gewerbegebiet ihre Türen für die Besucher öffnen. Weitere 20 Unternehmen aus den beiden Gemeinden werden sich an ihrem Stand präsentieren.

Lange bekannte Firmen haben sich weiterentwickelt, neue haben sich angesiedelt, in Lüßwiesen und auch in Neufinsing. Gerade die Neuen können an diesem Tag ihren Einstand feiern

Einblick in vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten

Besonders für Jugendliche sei das Gewerbefest durchaus interessant, denn die Unternehmen zeigen auch, welche Ausbildungsberufe und Praktikumsplätze sie anbieten und welche Aufgaben auf mögliche Auszubildende beziehungsweise Praktikanten warten. Zur Orientierung wird einige Tage vor dem Fest bereits eine Azubi-Börse online auf der Webseite des Gewerbeverbands verfügbar sein. „Vielleicht entwickelt sich in dem ein oder anderen Gespräch der Anfang zu einem neuen beruflichen Feld“, hofft Eichinger.

Gewerbefest: Betriebe aus Produktion, Service, Handwerk und Handel sind dabei

Vor Ort werden folgende Finsinger und Neuchinger Betriebe sein:

Atelier Damböck Hörakustik Höregott Rollafit GmbH – Rollatoren Sanitärartikel Autohaus Hans Maier Immobilienbüro Seibold (Handwerkerhaus) Schönhofen Kfz-Service AXA Generalagentur Geier Ismail Özkan – Dönerstand Schreinerei Vilgertshofer Martin Bernhard Fuß – Metzgermeister und Partyservice Italia Bella Schreinerei Wittmann, SMN Aufzug GmbH Bichlmaier & Bartl GmbH Jürgen Lachmann – Heizung Sanitär Sparkasse Erding-Dorfen Der Lenz ist da (Handwerkerhaus) Kraftwork GmbH Sperr & Zellner Immobilien GmbH Fahrschule Flittner Laptime Performance Eibl GmbH Strucks Friseure H. Schiwietz GmbH (Handwerkerhaus) Limmer Frästechnik TOWASAN Markt Schwaben Haus und Technik GmbH (Handwerkerhaus) LocalShirts GmbH VR-Bank Erding eG Heim und Hausbau (Handwerkerhaus Michael Waldinger GmbH (Handwerkerhaus) Wäscherei Jänicke HL Gartendesign (Handwerkerhaus) Prosecco-Schnauferl Wildgruber GmbH – Heizung Sanitär Horst und Heinrich Michler GmbH Ratskeller München Zentrum Finsing mit Monika Poppe und Jutta Löschner

Darüber hinaus zeigen die Feuerwehren aus Finsing und Niederneuching, das THW, die Wasserwacht, die Carsharing-Union, die Unternehmerfrauen im Handwerk und der BDS-Gewerbeverband, was sie auf dem Kasten haben.

Abwechslungsreiches Rahmenprogramm für die ganze Familie beim Gewerbefest

Langeweile soll am Gewerbefest nicht aufkommen. Neben der Gelegenheit, mit den ortsansässigen Unternehmen ins Gespräch zu kommen, wird einiges geboten. Kulinarisch lockt das Weißwurst-Frühstück um 10 Uhr im Zelt. Für musikalische Begleitung sorgt die Blaskapelle Finsing. Weitere unterschiedliche Stände mit Kaffee und Kuchen, Eis vom Bauernhof, Zuckerwatte, Hendl, Döner, türkischen Spezialitäten und eine Gin-Bar versorgen die Besucher mit Leckereien. Am Nachmittag wird Klaus Rössl mit seiner Band eXXtra-Music spielen.

Im Rahmen der „Stempeljagd“ können die Besucher Lose der Tombola bekommen. „Wer sich überall einen Stempel abholt, erhält zwei oder drei Lose unserer Tombola gratis“, verrät Eichinger. Damit steigt die Chance, den Hauptpreis der Tombola zu gewinnen, zu der viele Firmen attraktive Preise beigesteuert haben. Den ersten und zweiten Hauptpreis stiftet die VR-Bank Erding eG: ein Wochenende in der Therme Erding im Wert von 1000 und 500 ThermenEuro.

Für Unterhaltung sorgen weitere Aktionen und Highlights wie die Gelegenheit, ein Selfie im Rennporsche zu schießen, Kinderschminken, Torwandschießen, Hufeisen werfen, Hüpfburg, die Klimmzug-Challenge oder der Kinderflohmarkt der Elterninitiative.