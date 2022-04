Das Gewinnsparen wird 70 – feiern Sie mit und gewinnen Sie großartige Preise!

Teilen

Audi TT Roadster – Hauptgewinn im 2. Quartal 2022 © Gewinnsparverein Bayern e.V.

1952 hat die Lotterie der bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken das allererste Gewinnsparlos verkauft. Seitdem verbindet sie drei wunderschöne Dinge besonders clever miteinander: Gewinnen, Helfen und Sparen.

So funktioniert das Gewinnsparen bei den bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken

Ein Gewinnsparlos kostet fünf Euro. Vier davon werden gespart, der restliche Euro ist Ihr Spieleinsatz und bietet die Chance auf attraktive Preise. 25 Cent Ihres Einsatzes werden zudem an soziale Projekte gespendet. Das Besondere dabei: Jeder Cent der eingehenden Spenden hilft direkt in Ihrer Region. Mit rund 15 Millionen Euro konnten so im Jahr 2021 ca. 21.000 Projekte in Bayern unterstützt werden!

Wollen auch Sie Gewinnsparer werden? „Jetzt Lose kaufen und gewinnen!“

Regional helfen

Gutes in der Region zu tun und sich sozial zu engagieren ist ein wesentlicher Aspekt des Gewinnsparens. Spendenempfänger sind gemeinnützige, soziale und karitative Projekte – ausgewählt von Ihren Volks- und Raiffeisenbanken vor Ort. Ganz nach dem Motto „Glück vermehrt sich am besten, wenn man es miteinander teilt,“ konnten die Volks- und Raiffeisenbanken im Landkreis Erding im Jahr 2021 mehr als 124.000 € an Spenden an Vereine und Institutionen in der Region vergeben!

Sie wollen auch gewinnen und nebenbei in Ihrer Region Gutes bewirken? „Jetzt Gewinnsparer werden und die Region unterstützen!“

Mitmachen und gewinnen

Monatlich spielen ca. 4,9 Millionen Lose um eine Summe von über 2,7 Millionen Euro. Mit jedem Gewinnsparlos nehmen Sie an Monatsverlosungen und quartalsmäßigen Sonderverlosungen teil. Sie spielen mit Ihrem einmal gekauften Gewinnsparlos so lange mit, wie sie es möchten. Eine Kündigung ist jederzeit ohne Einhaltung einer Frist möglich. Die Gewinnchance auf einen der Hauptgewinne beträgt ca. 1 zu 4.900.

Monatlich warten auf Sie bei den bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken verschiedene Gewinne

10 x 10.000 €, 10 x 5.000 €, 10 x 2.500 €, 100 x 1.000 € und 800 x 500 €, sowie 1,3 Millionen Euro in Kleingewinnen zu 100 €, 10 € und 3 €. Zusätzlich zu den Geldgewinnen kommen aktuell jeden Monat folgende Sachpreise:

10 x Apple iPhone 13 Pro (256 GB) 10 x E-Mountainbike HAIBIKE SDURO HARDNINE 2.5 Attraktive Fahrzeuge: In den Monaten Januar bis März 2022 je 10 x BMW 118i im Wert von je über 33.000 Euro;

In den Monaten April bis Juni 2022 je 10 x Audi TT Roadster im Wert von je über 47.000 Euro;

In den Monaten Juli bis September 2022 je 10 x Porsche Boxster im Wert von je über 67.000 Euro;

In den Monaten Oktober bis Dezember 2022 je 10 x Mercedes-Benz C-Klasse T-Model im Wert von je über 47.000 Euro

Gerne stellen wir Ihnen einige der Gewinner der Volks- und Raiffeisenbanken im Landkreis Erding vor

Sie möchten sich auch über einen dieser fantastischen Preise freuen? „Jetzt Lose kaufen und gewinnen!“

Riesenfreude bei den Autogewinnern der VR-Bank Taufkirchen-Dorfen

v.l.n.r.: Thomas Pohl, geschäftsführender Vorstand vom Gewinnsparverein Bayern, Heinrich Oberreitmeier Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Taufkirchen-Dorfen eG, Gewinnerin Anneliese Anneser und Ehemann Heinz Anneser © Taufkirchen-Dorfen

Kaum fassen konnte Anneliese Anneser aus Dorfen, als Vorstandsvorsitzender Heinrich Oberreitmeier und Robert Haban, Anlageberater der VR-Bank-Taufkirchen-Dorfen eG, ihr die freudige Nachricht überbrachten, dass sie bald Besitzerin eines BMW 2er Gran Coupé sein wird. Seit 1985 hat sie ein Gewinnsparlos bei der VR-Bank und gewann gleich im ersten Jahr 1.000 DM. Doch dass sie mal den Hauptgewinn abräumt, konnte sie kaum glauben. So ein traumhaftes Ereignis nach 68 Jahren Eheglück freute auch ihren Mann Heinz Anneser. Der über 90-Jährige tauscht nun seinen VW-Golf in einen nagelneuen, grauen 2er BMW mit Automatikgetriebe im Wert von über 42.000 Euro ein.

Strahlende Gesichter bei der VR-Bank Erding

V.l.n.r.: Georg und Helga Reihofer mit Christian Büchlmann, Betreuung Vermögenskunden. © VR-Bank Erding

Im Sommer hatten die Eheleute Georg und Helga Reihofer aus Lengdorf das Glück auf ihrer Seite: Sie haben in der Augustverlosung insgesamt 2.500 € gewonnen. Christian Büchlmann, Betreuung Vermögenskunden in der Geschäftsstelle Isen, freute sich sehr, dem Ehepaar Reihofer die frohe Botschaft überbringen zu dürfen. Die Ehepartner haben sich entschieden, sowohl ihrem Sohn als auch ihrer Tochter je 1.000 € des gesamten Gewinns zu schenken. Von den verbleibenden 500 € wird das Ehepaar selbst einen schönen Ausflug unternehmen.

Wollen auch Sie sich über großartige Preise freuen? „Jetzt mitmachen und gewinnen!“

Große Überraschung bei der Raiffeisenbank Erding

v.l.n.r.: Manuel Schmidt, Geschäftsstellenleiter Langenpreising, Kerstin Löffler, Gewinnerin und Sebastian Scheckenhofer, Kundenberater. © Raiffeisenbank Erding

Kerstin Löffler freut sich mit Ihren Bankberatern aus Langenpreising über das gewonnene E-Mountainbike! So macht Radfahren richtig Spaß! Mit einem E-Mountainbike strampelt ihr den Berg nach oben, ohne komplett aus der Puste zu sein – da macht das Runterfahren gleich doppelt Spaß!

Kontakt

VR Gewinnsparverein Bayern eV

Am Reitfeld 7

93161 Sinzing

Tel.: 09 41 / 46 39 06 -0

Fax: 09 41 / 46 39 06 -66

E-Mail: kontakt@gewinnsparen-bayern.de