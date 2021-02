Bett brennt in Pflegeheim

Zahlreiche Feuerwehr- und Rettungskräfte aus den Landkreisen Erding und Mühldorf sind am späten Freitagnachmittag zum Betreuungszentrum Wernhardsberg bei St. Wolfgang ausgerückt.

St. Wolfgang – Zunächst gingen die Rettungskräfte lediglich von einem Auslösen der Brandmeldeanlage in dem Alten- und Pflegeheim aus – an sich ein Routineeinsatz. Vor Ort stellte sich aber heraus, dass in der Einrichtung ein Bett in Flammen stand. Die Ursache ist unklar, Brandstiftung steht im Raum.

Daraufhin rief die Rettungsleitstelle die höchste Alarmstufe aus. Da anfangs nicht klar war, wie viele immobile Menschen in Gefahr sind, wurden auch zwei Rettungshubschrauber angefordert, dazu ein Großaufgebot an Rettungsdiensten, Feuerwehren und Katastrophenschutzeinheiten.

Vor Ort konnte rasch Entwarnung gegeben werden. Der Brand war zügig gelöscht, niemand wurde verletzt. Die Feuerwehren entlüfteten das Gebäude, sodass die Bewohner wieder zurückkehren konnten. Die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden. Das übernehmen die Brandfahnder der Kripo Erding. ham