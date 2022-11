Advents- und Weihnachtsbasar in Reichenkirchen sammelt am 20. November für Sophienhospiz und Kinderkrebshilfe

Die Mitglieder der Chorgemeinschaft St. Michael haben für ihren Advent- Basar fleißig gebastelt © to

Reichenkirchen – Die Chorgemeinschaft St. Michael Reichenkirchen veranstaltet am Sonntag, 20. November ab 11 Uhr einen geselligen Einklang in den bevorstehenden Advent.



Nach einem gemeinsamen Gottesdienst um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Michael, geht’s im benachbartem Pfarrheim weiter, mit einem vorweihnachtlichen Basar. Die 50 Chormitglieder haben unter Leitung von Angelika Obermaier seit April schon fleißig gebastelt, frische Adventskränze gebunden und dekorative Adventgestecke gefertigt.



Die Basarbesucher dürfen sich darüber hinaus über selbstgebastelte Geschenkartikel freuen wie Holzarbeiten, Puppenkleider, Sterne und Engel aus Gotteslob- Blätter und vieles mehr. Um 14.30 Uhr liest Monika Liebl aus Grafing für Kinder das Märchen Dornröschen der Gebrüder Grimm. Mit Frühschoppen, Mittagessen, Kaffee, Kuchen, Glühwein und Punsch werden die Besucher ab 11 Uhr versorgt. Der Tag wird musikalisch umrahmt vom Kinder- und Jugendchor, der Chorgemeinschaft und der Musikgruppe BassAkkord. Der Erlös des Weinachtsbasars wird an das Sophienhospiz in Erding und die Kinderkrebshilfe gespendet. /to