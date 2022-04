Artistik, Tiere, Clownerie, Musik: Circus Baldoni gastiert ab 22. April in Eichenried. Wir verlosen Freikarten

Luftartistik gehört zu den besonderen Attraktionen © Cyrko Maniak

Moosinning/Eichenried – „Menschen, Tiere, Clowns, das Manegenspektakel für die ganze Familie. Bei uns gibt es ein Rundum Wohlfühlpaket. Eine Sinfonie der Manegenkunst“, verspricht Miguel Baldoni Kaiser. Er kommt mit seinem Circus Baldoni von 22. April bis 1. Mail nach Eichenried – Platz am Vierergraben. Vorstellungen gibts täglich um 16 Uhr, am 1. Mai nur um 11 Uhr. Montags, dienstags und mittwochs keine Vorstellungen. Am 1. Mai 5 Euro Einheitspreis für alle Kinder!



Circus Baldoni Kaiser mit einer langen Tradition in der großen Circusdynastie Kaiser bietet einen Circus zum anfassen für die ganze Familie. Artistik, Tiere und Clownerie wurden modern und kindgerecht zu eine Sinfonie der Manegenkunst vereint. Edle Pferdedressuren aus dem Marstall des Circus Baldoni durch Antonio Kaiser, Freiheitsdressuren mit Esel oder auch die große Exotenkarawane mit Kamelen, Dromedaren, Lamas etc. durch den Tierlehrer Miguel Kaiser.



Die beiden Juniorchefs haben sich beide nicht nur sehr den Tieren verschrieben. §11 für die Tierhaltung ist natürlich vorhanden und die Tierhaltung wird auch immer durch die Amtstierärzte kontrolliert. Circus Baldoni ist ein Transparent geführtes Unternehmen.



Die Juniorchefs sorgen auch mit Ihrem musikalischem Talent für Furore, Circus Baldoni ist eine der wenigen Unternehmen, wo es noch ein kleines Live-Orchester zur Untermalung der Darbietungen gibt. Spannende Luftartistik am Vertikalseil, im Würfel oder am Netz sorgen Artistisch ebenso für Abwechslung, wie Clown Charly mit seinen Überbrückungen. Direktor Toni Kaiser bringt mit seiner Gänse- und Entenschar die Kinder zum schmunzeln. Für Eltern, die Ihren Kindern eine aussergewöhnliche Location für einen Kindergeburtstag bieten möchten, bietet sich ein Besuch im Circus Baldoni Kaiser ebenfalls sehr an. Infos unter www.Circus-Baldoni-Kaiser.com



Verlosung

Wer zwei Freikarten für eine beliebige Circusvorstellung gewinnen möchte, schickt bis Donnerstag, 21. April, eine Postkarte mit dem Stichwort „Clown“ an: Hallo Erding, Kirchgasse 1, 85435 Erding. Bitte Telefon- und/oder Handynummer angeben!

