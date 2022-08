Aus nach 24 Jahren: Bäckerei Sellmaier schließt Filiale in Reichenkirchen zum 22. August

Noch knapp eine Woche: Die Bäckerei Sellmaier schließt © to

Die Stammkunden wissen es bereits: Der Beginn der Betriebsferien am 22. August ist zugleich das Ende der Bäckerei-Filiale Sellmaier am neugestalteten Dorfplatz in Reichenkirchen. Nach 24 Jahren. Von da an wird Bäckermeister Hans Sellmaier nur noch sein Hauptgeschäft in Maria Thalheim und die Filiale in Fraunberg betreiben. Der Grund: kein Nachfolger.



Die Gemeinde Fraunberg beteiligt sich nun bei einer Lösungssuche für die Nahversorgung, damit die Reichenkirchner Bürger auch künftig wieder frische Backwaren vor Ort kaufen können.

to