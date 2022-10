Bürgerstiftung Erding unterstützt die Aktionsgruppe Asyl mit einer Spende über 1000 Euro

Teilen

Das Foto zeigt (v.li.) Stephan Glaubitz, AGA, und Janine Krzizok von der Bürgerstiftung im Kreis AGA-Engagierter © Michael Utschneider

Chancengleichheit in der Bildung und die Verbesserung einer breiten Teilhabe an unserer Gesellschaft gehören zu den zentralen Förderzielen der Bürgerstiftung im Landkreis Erding. Die Aktionsgruppe Asyl, AGA, hilft Geflüchteten nicht nur bei Formularen und mit Behörden, sondern unterstützt diese auch in Notlagen oder bei der Erreichung von Ausbildung und Arbeit.



Und nicht erst seit der Ankunft der Geflüchteten aus der Ukraine ist der Bedarf an Deutschkursen sehr groß. Geflüchtete, denen nicht automatisch Deutschkurse zustehen oder oft auch alleinerziehende Frauen sind auf niederschwellige ehrenamtliche Deutschangebote angewiesen. Dieses wichtige Angebot will die Bürgerstiftung unterstützen, weshalb die Vorsitzende des Stiftungsrates, Janine Krzizok eine Spende über 1000 Euro an die Aktionsgruppe Asyl übergab.



Mit diesen und anderen Mitteln ist in der Zwischenzeit der neue Unterrichtsraum am Erdinger S-Bahnhof frisch gestrichen und mit Whiteboard, Dokucam und Beamer bereit zum Start weiterer Bildungsangebote.



Die Aktionsgruppe Asyl sucht nun dringend nach Dozenten, die in Gruppen- oder Einzelkursen – ggf. nur einmal pro Woche eine Stunde – Hausaufgabenhilfe oder andere Angebote anbieten wollen. Studierende, pensionierte Lehrkräfte und Alle, die sich vorstellen können, die Aktion zu unterstützen, sind eingeladen, sich per eMail unter aga@aktionsgruppe-asyl.de zu melden.



Mehr Infos gibts auf der Homepage unter www.buergerstiftung-erding.de



Michael Utschneider