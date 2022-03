Der Matrose aus Venedig: Ein Erdinger aus Italien stellt seine Autobiografie vor

Antonio Crispino und das Cover seiner Autobiografie „Das Wasser der Lagune“ © privat

Erding – Der Erdinger Antonio Crispino liest am Mittwoch, 23. März, um 19 Uhr in der Stadtbücherei aus seiner Autobiographie. In „Das Wasser der Lagune“ unternimmt Crispino eine Zeitreise, die vor dem Zweiten Weltkrieg in der italienischen Ortschaft Vallemaio beginnt und ins Heute des bayerischen Erding führt.



Er beschreibt ein Italien geprägt von Entbehrungen, Hunger und bäuerlicher Arbeit. In den Wirren des Kriegs besetzten deutsche Soldaten seinen Geburtsort, da der kleine, abgeschiedene Ort auf der von Alliierten und Nazis mit aller Härte umkämpften Gustav-Linie lag. Crispino ging nach dem Krieg zur italienischen Marine und kam als junger Matrose nach Venedig, wo er seine große Liebe kennenlernte. Eine lange Reise nimmt ihren Lauf.



Das Buch gibt einen kurzweiligen Einblick in Crispinos bewegtes Leben. Außer ihm lesen seine Töchter Gabriella und Sonja, Elisabeth Ringler umrahmt die Lesung musikalisch. Die Veranstaltung entstand in Zusammenarbeit mit Pax Christi. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung unter Tel. (0 81 22) 408 140 erforderlich. Es gilt die 2G- bzw. die am Veranstaltungstag gültige Regelung.



Christian Wanninger