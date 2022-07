Der Mosaic Treble Choir aus North Carolina ist auf internationaler Konzertreise und tritt in Erding auf

Die jungen Sängerinnen treten am Wochenende in der Erlöserkirche auf © Chor

Erding – Ein besonderes Konzert erwartet die Besucher am 3. Juli, 19 Uhr, in der Kletthamer Erlöserkirche. Auftreten wird der Mosaic Treble Choir unter der Leitung von Emily Turner.



Der Mosaic Treble Choir wurde im September 2021 als ein Vokalensemble für Oberstimmen mit Kindern ab 10 Jahren in der Stadt Durham und Umgebung im US-Bundesstaat North Carolina gegründet. Der Chor soll den jungen Sängerinnen Gelegenheit bieten, ausgezeichnete Vokalmusik in einer wertschätzenden, inklusiven Atmosphäre zu erlernen und aufzuführen.



Die Chorleiterinnen Amy Davies und Emily Turner haben gemeinsam mit der Pianistin Pam Stewart den Bedarf für junge Sängerinnen festgestellt, auch während der Pandemie in einer sicheren Umgebung miteinander zu singen und sich künstlerisch auszudrücken. Bereits in der ersten Saison hat der Chor in Durham große Aufmerksamkeit gewonnen und konnte seine Musik in Kirchen, kulturellen Institutionen und geselligen Veranstaltungen darbieten.



Dieses Jahr hat der Chor, zusammen mit dem hoch angesehenen Raleigh Boychoir, gemeinsam mit der North Carolina Symphony The Polar Express aufgeführt. Ein weiterer Höhepunkt waren Konzerte mit der Carmina Burana im Programm, gemeinsam mit dem Chapel Hill Chorus. Chorleiterin Emily Turner, ist sehr begeistert, diesen Sommer ihren Oberstimmenchor mit den jungen Sängerinnen zu ihrer ersten internationalen Konzertreise zu führen und bei Auftritten in Wien, Salzburg, Mondsee und Erding ihrem Publikum ein wunderbares musikalisches Erlebnis zu bescheren.



Der Eintritt zum Konzert ist frei. Um eine Spende wird gebeten. Der Erlös gilt der Arbeit der Erlöserkirche.



Julia Flötzinger