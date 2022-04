Der Vorverkauf zu den Erdinger Schwedenspielen Ende Juni bis Juli hat in der Stadthalle begonnen

Die Klingen kreuzen sich bei der Einstudierung der Kampf-Choreographie. Hier zu sehen Norbert Obermaier als Schwede (li.) gegen einen Erdinger Bürger © VSG

Erding – Im wahrsten Sinn des Wortes schweißtreibend war das, was die „neuen Kämpfer“ der VSG Altenerding am Wochenende abliefern mussten. Und im Mai nochmal wiederholen werden: Unter der Anleitung eines erfahrenen Bühnenkampftrainers (Matthias Fittkau) mussten die 12 Männer des Vereins drei Tage lang schwitzen.



Los ging es mit einfachen Schrittkombinationen ohne Waffe. „Wozu brauche ich das denn“, dachte dabei anfangs der eine oder andere, „ich lerne doch nicht Tanzen!“ Und doch hat Bühnenschaukampf sehr viel gemein mit der Choreographie der Tänzer. Absolut vergleichbar mit einem einstudierten Tanz. Stunden später war dann auch dem letzten Mann klar, wozu der Referent so und nicht anders vorgegangen ist. Bereits am nächsten Tag konnte man flüssige Kampfhandlungen zwischen „Erdinger Bürgern“ und den schwedischen Angreifern erkennen.



Gepaart mit lautem Gebrüll erahnt man schon, wie das fertige Kampfgeschehen im Sommer in Erdings gute Stube, vor dem Landshuter Tor, aussehen wird. Dann nämlich wenn es endlich wieder heißt: „Verstärkt die Mauern, gießt Kugeln, verteilt Waffen, vergrabt Eure Schätze! Die Schweden kommen!“



Am Ende des Kurses wurde heftig debattiert, ob es jetzt nicht mal an der Zeit sei, den Schweden eine „mitzugeben“, so dass sie auf nimmer Wiedersehen verschwinden mögen! Die Erdinger sollten diesmal endlich den Kampf für sich entscheiden! Doch da müssen sich die motivierten Bürger nach dem Drehbuch der Geschichte richten und sich den Nordmännern unterwerfen: Ganz nach der neuen Choreographie halt, wie die Tänzer!



Der Kartenvorverkauf läuft bereits über die Stadthalle Erding. (Einfach nach ‚Stadthalle Erding Schwedenspiele 2022‘ googeln.) Aufführungen jeweils am Do./Fr./Sa. ab 23. Juni bis 23. Juli. Beginn 21 um Uhr (mit Biergartenbetrieb).

Renate Eßbaumer