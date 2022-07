Die Absolventen der Beruflichen Oberschule Erding erhielten ihre Abschlusszeugnisse

Stellvertretender Landrat Franz Hofstetter (ganz links) mit den Preisträgern des Landkreises Erding © Katrin Dobler

Erding – Als Moderator Bernhard Schuster ins Jagdhorn blies, wurde es schnell still in der vollbesetzten Aula der Beruflichen Oberschule Erding. Die Jagd nach Noten ist vorbei und so durften am Freitag 346 Schüler ihr Fachabiturzeugnis entgegennehmen, weitere 109 erhielten ihr Abiturzeugnis. Darunter waren auch die ersten 23 Abiturienten der neuen Ausbildungsrichtung Internationale Wirtschaft. Erstmals führten Ines Grosch und Schuster elegant und kurzweilig durch die Veranstaltung. Die stark aufspielende Schulband unter der Leitung von Matthias Schultheiß gab gleich zu Beginn mit dem Hit „Happy“ das Motto des Tages vor.



Schulleiter Jens Baumgärtel brachte seine Freude zum Ausdruck, dass nach zwei Corona-Jahren ohne Eltern endlich wieder eine ordentliche Abschlussfeier stattfinden könne. „Das Schönste, was eine Fee einem Kind in die Wiege legen kann, sind Schwierigkeiten, die es überwinden muss“, zitierte der Schulleiter den österreichischen Psychotherapeuten Alfred Adler. Und von diesen Schwierigkeiten hätten die Abiturienten mit Homeschooling, Maskenpflicht, Tests, Quarantäne und Nachterminen mehr als genug gehabt. Doch dadurch „sind Sie innerlich gewachsen und können voller Stolz Ihren Abschluss in Händen halten.“ Insgesamt haben von den 455 Abschlussschülern 119 einen Notendurchschnitt von 2,0 oder besser erreicht, vier erzielten sogar das Traumergebnis 1,0.



Im Anschluss zeigte sich der Vize-Landrat Franz Hofstetter sehr stolz auf die Ergebnisse. Er überreichte den Anerkennungspreis des Landkreises Erding an insgesamt 18 Schüler. Ebersbergs Vize-Landrätin Magdalena Föstl beglückwünschte die drei besten Schüler aus dem Landkreis Ebersberg und überreichte ihnen ein Geschenk. Auch Erdings Vize-Bürgermeisterin Petra Bauernfeind überreichte Preise: Die acht Besten der Stadt Erding bekamen den Ehrenpreis der Franz-Eisenreich-Schulfondstiftung, der ursprünglich einmal 25 Gulden betragen habe. „Heute kann man damit zumindest mal schön zum Essen gehen“, meinte Bauernfeind.



Markus Geier, der Geschäftsführer des Fördervereins, verwies in seiner Rede dezent auf das Spendenformular auf der Schulhomepage. Auch er durfte Preise vergeben: Drei Preise gingen an die Verfasser der besten Seminararbeiten und drei an ausgezeichnete Abiturleistungen.



Der Vorsitzende des Elternbeirates, Dr. Andreas Werner, gratulierte Tobias Tröstl (BOS W13) und Kristallia Kampouridou (FOS S12), die bayernweit die besten Leistungen in ihren Ausbildungsrichtungen Wirtschaft und Verwaltung bzw. Sozialwesen erreicht haben.



Schülersprecher Magnus Eichert von der SMV sagte seinen Mitschülern, dass sie stolz auf sich sein könnten, da das Abitur einer der besten Abschlüsse Deutschlands sei. Er dankte der Schulleitung und den Damen in der Verwaltung für die Unterstützung. Besonders hob er den Einsatz des Elternbeirates, etwa bei der Organisation der FOSBOS-Party hervor, auch wenn dies vielleicht nur geschehen sei, „damit die Kinder endlich mal wieder aus dem Haus rauskommen“. Unter großem Beifall lud er zum anschließenden Freibier ein.



Dann endlich durften die Schüler, begleitet von einer augenzwinkernden Charakterisierung durch ihren Klassenleiter und einem selbstgewählten Klassensong, auf die Bühne, um ihr Abschlusszeugnis in Empfang zu nehmen.



Zu guter Letzt spielte die Lehrerband auf und brachte mit dem Klassiker „FOSBOS-Song“ noch einmal richtig Stimmung in die Aula.



Thomas Kaschel