Die Erziehungsberatungsstelle in Erding wurde 1952 gegründet. Seit 70 Jahren hilft sie Kindern und Familien

Teilen

Landrat Martin Bayerstorfer mit (v.li.) Abteilungsleiterin Andrea Wolf, Familienministerin Ulrike Scharf und die Leiterin der Erziehungsberatungsstelle Sabine Wolf © cfk

Erding – Ein besonderes Jubiläum konnte die Erziehungsberatungsstelle am Landratsamt Erding feiern. Der Landkreis hält dieses Angebot als einer von nur drei oberbayerischen Landkreisen seit 70 Jahren in kommunaler Hand vor.



Landrat Martin Bayerstorfer betonte die Wichtigkeit der Kooperation zwischen den verschiedenen Akteuren, um Kinder und Jugendliche bestmöglich beim Erwachsenwerden zu begleiten: „Die Inanspruchnahme von Beratung kann schon in der Schwangerschaft beginnen, man kümmert sich um Eltern, deren Babys Regulationsschwierigkeiten haben, Probleme im Kindergarten, in der Schule, in der Pubertät, beim Ablösungsprozess junger Menschen von zu Hause. Dabei soll den Eltern geholfen werden, das Wohlergehen der Kinder im Auge zu behalten.“



Die Errichtung der Erziehungsberatungsstelle wurde am 26.11.1952 durch den Kreisausschuss beschlossen. Bayerstorfer unterstrich das Ansinnen seines Amtsvorgängers Dr. Herbert Weinberger, der betonte, dass es für den Landkreis eine Auszeichnung bedeute, gerade in Erding eine Erziehungsberatungsstelle zu errichten. Ein wesentliches Beratungsziel besteht darin, den Eltern bei der Bewältigung ihrer Hilflosigkeit und Überforderung und den daraus eventuell entstehenden aggressiven Impulsen zu helfen, um im schlimmsten Fall eine drohende Misshandlungsgefahr abzuwenden.



Das Angebot der Erziehungsberatungsstelle ist in den sieben Jahrzehnten ihres Bestehens stetig gewachsen. Neuestes Projekt sind die in den letzten drei Jahren insgesamt 5 Familienstützpunkte in Fraunberg, Dorfen, Forstern, Taufkirchen und Wartenberg. Diese sind Anlaufstelle für Fragen rund um den familiären Alltag, insbesondere für Fragen zur Erziehung. In ihrer Lotsenfunktion können Familienstützpunkte auch zu Fragen weiterhelfen, welche Hilfemöglichkeiten es gibt oder wo welche Leistungen beantragt werden können. / von Claudia Fiebrandt-Kirmeyer