Die Malteser beschenken Senioren in der Erdinger Region zum weltweit gefeierten Tag der älteren Menschen

Als Zeichen der Wertschätzung beschenkten die Malteser in den Fußgängerzonen in Erding und Ebersberg Senioren mit einer Rose und einem Gedicht © Malteser Erding

Erding – Zum internationalen Tag der älteren Menschen haben die Malteser in Erding, Ebersberg und weiteren Orten Senioren mit einer Blume und einem Gedicht beschenkt. „Es ist uns wichtig, die Menschen als ganze Person in den Blick zu nehmen und ihnen mit Wertschätzung zu begegnen“, erklärt Malteser Bezirksgeschäftsführer Herbert Eder. In unserer heutigen Gesellschaft werde häufig nur auf Defizite und Probleme geschaut. Dabei haben ältere Menschen in ihrem Leben viel geleistet und verdienen dafür Anerkennung. „Mit ihrer großen Lebenserfahrung können sie den jüngeren Generationen viel weitergeben“, ist sich Eder sicher.



In den Reihen der aktiven Malteser finden sich zahlreiche Menschen der älteren Generation, unter anderem im ehrenamtlichen Besuchsdienst oder stundenweise im Fahrdienst. „Die Menschen sind heutzutage länger fit als früher und bei uns auch eine wichtige Stütze für unsere Dienste“, erläutert der Bezirksgeschäftsführer. Wer sich im Alter noch für andere Menschen engagieren wolle, sei bei den Maltesern in verschiedenen Bereichen sehr willkommen. Auf der anderen Seite bieten die Malteser als Hilfsorganisation Unterstützungsangebote, um Menschen auch im Alter ein möglichst selbstständiges Leben zu ermöglichen. Infos zu Diensten und Ansprechpartnern gibt es unter www. malteser-erding.de oder unter Tel. (0 81 22) 99 55 180

Margit Schmitz