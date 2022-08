Eine Erdinger Erfolgsgeschichte: Kita-Leiterin qualifiziert sich zum Bachelor of Arts in Soziale Arbeit

Gratulation zum Bachelor: Marlen Bergtholdt (re.) und Sabine Materna © privat

Erding – Nicht nur Industrie und Handel beklagen einen Mangel an qualifiziertem Personal. Auch viele Dienstleistungseinrichtungen suchen derzeit händeringend nach Fachleuten. Zugleich ist das „lebenslange Lernen“ in aller Munde. Doch eine Selbstverständlichkeit ist es keinesfalls, wenn sich Mitarbeiterinnen neben ihrer täglichen Arbeit intensiv weiterbilden oder sogar studieren.



Marlen Bergtholdt hat sich dieser Herausforderung gestellt und sie mit Bravour bestanden. Die 37-jährige Leiterin des Katholischen Kindergartens St. Franziskus in Erding absolvierte erfolgreich ein Studium der Sozialen Arbeit und erwarb den akademischen Titel Bachelor of Arts (B.A.). Der Studienabschluss der staatlich anerkannten und akkreditierten Privathochschule „iu Internationale Hochschule“ mit Sitz im thüringischen Erfurt führte zugleich zur staatlichen Anerkennung von Frau Bergtholdt als Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin.



„Ich gratuliere Marlen Bergtholdt ganz herzlich zu ihrem Titel und freue mich sehr, dass sie uns mit ihrer Erfahrung und Kompetenz als Kita-Leiterin zur Seite steht“, sagte Sabine Materna, Verwaltungsleiterin des Katholischen Kita-Verbundes Erding. „Moderne vorschulische Bildung und Erziehung braucht spezialisierte Teams und fähige Führungskräfte“, weiß Frau Materna. „Gerade die Sozialarbeit liefert wichtige Bausteine der vorschulischen Bildung und Erziehung für unsere Einrichtungen.“



„Das Wertvollste für mich ist und bleibt jedoch, dass die Kinder in unserm Hause glücklich und zufrieden sind“, ergänzt Marlen Bergtholdt, die nach einer Ausbildung in der offenen Jugendarbeit zunächst im stationären Bereich tätig war und später in einem Kinderhort arbeitete. Bevor sie die Kita-Leitung in Erding übernahm, hatte Frau Bergtholdt zwei vergleichbare Positionen inne. „Lebenslanges Lernen gehört eben doch dazu“, resümiert sie. Ihr Tipp: „Immer neugierig bleiben und offen sein für Neues.“



Stefanie Bauersachs