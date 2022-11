Elf neue Stationsleiter: Bildungszentrum für Gesundheitsberufe Erding verabschiedet frische Führungskräfte

Insgesamt 720 Theorie haben die frischen Stationsleiter hinter sich © Landratsamt Erding

Erding – Elf erfolgreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Weiterbildung zur Stationsleitung erhielten diese Woche ihre Urkunden. Michael Gügel, Leiter des Bildungszentrums für Gesundheitsberufe des Landkreises Erding, begrüßte die elf Absolventen: „Es liegen turbulente Zeiten hinter uns. Seit bereits zwei Jahren stellen wir uns den Herausforderungen der Pandemie. Ich habe den allergrößten Respekt für das, was Sie leisten. Sie können wahrlich stolz auf sich sein.“

In über eineinhalb Jahren und insgesamt 720 Stunden Theorie, lernten die Teilnehmer alles, was sie in diesem Beruf benötigen. Als Staionsleiter übernehmen sie in Zukunft Verantwortung für eine Station in der Pflege- und Gesundheitseinrichtung. Dazu gehören neben der Planung und Organisation der Pflege auch die Qualtitässicherung, die Personalplanung, -führung und -entwicklung sowie Budgetplanungen.



Frau Sartor, Lehrerin der Weiterbildung lobte die innovativen Projekte, die für den Kinikalltag von großer Bedeutung seien. Das zeige bereits die Fähigkeit der Teilnehmer Leitungsfunktionen zu übernehmen sowie deren herausragende Persönlichkeiten.



„Ich wünsche allen AbsolventInnen viel Freude und Erfüllung bei Ihrer neuen Tätigkeit.“, sagte Landrat Martin Bayerstorfer. „Meine Hochachtung dafür, dass Sie in diesen schwierigen Zeiten Verantwortung übernehmen – zum Wohle ihrer Kollegen und der ihnen anvertrauten Patienten.“



Die Namen der elf Teilnehmer aus den Kliniken Freising, Kreis Mühldorf am Inn, Erding und Dorfen sind: Ummahan Balci, Martina Eberl, Nadine Guerra, Vanessa Heim, Manuela Jüttner, Julia Lößl, Alexander Petri, Barbara Pietsch, Anja Radon, Paul Rehse sowie Melanie Schulze.

Nikolaus Michel