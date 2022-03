Englische Musik aus dem 17. Jahrhundert: Ostermontagskonzert im Museum Erding

Die Musiker: Sabina Lehrmann, Yuka Grüner-Yamamoto, Barbara Pöschl-Edrich und Christoph Eglhuber © privat

Erding – KammerKonzerte Erding lädt wieder zu einem besonderen Konzert ins Museum Erding ein. „The Royal Consort“ – Alte Musik aus dem 17. Jahrhundert aus England, gespielt auf authentischen und faszinierenden Instrumenten wie Laute, Viola da Gamba, Theorbe, Barockgitarre, Barockvioline und Barockharfe. Als Musiker konnten Sabina Lehrmann, Yuka Grüner-Yamamoto, Barbara Pöschl-Edrich und Christoph Eglhuber gewonnen werden.



Gespielt wird höfische Musik von William Lawes, Nicola Matteis, Michel Farinel und Henry Purcell. William Lawes komponierte und musizierte im Dienste Königs Charles I. und wurde von diesem als „… the Father of Musick“ geehrt. Matteis war ein virtuoser Violinist, der in London wirkte und dem Zeitgeist entsprechend seinen Kompositionen repetition divisions zufügte. Bereits zu Lebzeiten war Henry Purcell ein geschätzter Komponist und Organist, vertonte Dramen Shakespeares, schrieb glorreiche Kirchenmusik und Instrumentalmusik des englischen Barock.



Karten sind erhältlich im Museum Erding unter (0 81 22) 408 158 oder Museum@erding.de (Bereits im April 2020 gekaufte Tickets können im Vorverkauf umgetauscht werden.

bpe