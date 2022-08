Erdinger Landwirtschafts-Studenten helfen bei der Beseitigung von Neophyten im Thonstettener Moos

Studierende der Landwirtschaftsschule Erding mit David Eschler vom Landschaftspflegeverband Freising (rechts) © privat

Thonstetten – In der landwirtschaftlichen Ausbildung an der Landwirtschaftsschule Erding werden nicht nur produktionstechnische oder betriebswirtschaftliche Themen behandelt, auch Umweltaspekte spielen eine große Rolle. Aus diesem Grund haben die Studierenden das Thonstettener Moos vor den Toren Moosburg besichtigt.



Dort befinden sich auch viele Ausgleichsflächen von Kommunen, die durch Neuansaat in den letzten Jahren entstanden sind. Die extensiv genutzten Grünlandflächen stellen für eine Vielzahl an Pflanzen- und auch Tierarten einen wertvollen Lebensraum dar. Aber ohne fachgerechte Pflege bleibt dieser Lebensraum nicht in seiner charakteristischen Form erhalten. Vor allem invasive Neophyten wie die Kanadische Goldrute oder Indisches Springkraut breiten sich stark aus und überwuchern die heimische, schützenswerte Flora. In einer Aktion mit dem Landschaftspflegeverband Freising haben die Studierenden der Landwirtschaftsschule dann auch aktiv Hand angelegt, um die Neophyten per Handarbeit zu bekämpfen.



Unter der fachkundigen Anleitung von David Eschler vom Landschaftspflegeverband konnten diese in Teilbereichen beseitigt werden und ein Beitrag zum Erhalt der wertvollen Arten geleistet werden. Am Schluss waren alle über ihr Arbeitsergebnis zufrieden – Landschaftspflegeverband, Studierende und die heimische Flora.

Michaela Selbig