Erdinger und ukrainische Kinder & Jugendliche malen gemeinsam im Künstlergarten des Museums Franz Xaver Stahl

Am 2. Tag des Projekts Sonnenstunden besuchte OB Max Gotz die jungen Künstler und Mr. Woodland, der den Jugendlichen die Kunst des Sprayens erläuterte © Heike Kronseder

Erding – Für ukrainische Kinder und alle anderen Kinder und Jugendlichen aus dem Landkreis wurde das von der Kulturstiftung der Länder initiierte Projekt „Sonnenstunden“ großzügig mit Fördermitteln bedacht. Das Museum Franz Xaver Stahl hatte sich um Teilnahme am Projekt beworben und wurde ausgewählt.



An zwei Tagen lud Museumsleiterin Dr. Heike Kronseder Künstler ein, die mit den jungen Teilnehmern kreativ arbeiten durften. Kunstpädagogin und Künstlerin Silke Weber überließ den Kinder die Motivwahl; sie erklärte lediglich die Technik des Malens mit Acrylfarbe. Jeder Teilnehmer erhielt eine Leinwand und durfte sich nach Herzenlust an den Farbflaschen bedienen. Sprachbarrieren wurden dank der Dolmetscherin Viktoria sofort abgebaut. „Die Sprache war an allen Projekttagen gar kein Problem“, freute sich Museumsleiterin Heike Kronseder, „denn die Kinder sprachen zum Teil englisch miteinander, zum Teil lustig gestikulierend und zwei junge Teilnehmer sprachen mehrere Sprachen und fungierten gerne als zusätzliche Dolmetscher“.



Man half sich mit Farbtuben aus, beurteilte die Kunstwerke der anderen, tobte im großen Künstlergarten und saß gemeinsam auf Picknickdecken, um die Sonne in kleinen Malpausen zu genießen.



Das Projekt „Sonnenstunden“ ist eine Initiative der Kulturstiftung der Länder. „Es ist wunderbar, dass auch die Stadt Erding an dieser Kulturförderung für Kinder und Jugendliche teilnimmt“, freute sich Kronseder. Neben OB Max Gotz schaute auch Graffiti-Künstler Mr Woodland vorbei. „Kreativität, Kunstschaffen, Miteinander, Spaß und Erholung bestimmten das Kulturprojekt!“, resümierte die Museumsleiterin.

hk