Essen für Schulkinder soll lecker und nachhaltig sein. Bayernweit startet ein Coaching für Kitas und Schulen

Teilen

Die Mitglieder aller Essensgremien aus den teilnehmenden Schulen und Kitas, die zuständigen Coaches sowie vorne rechts Bereichsleiterin Katharina Binsteiner und Irmgard Reischl (in grüner Jacke), Abteilungsleiterin, beide am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg-Erding © AELF

Erding – In Erding fiel am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg-Erding (AELF) der Startschuss für das neue Coachingjahr 2022/23. Bayernweit nehmen 30 Kitas und 23 Schulen am Coaching für Kitas und Schulen teil. Denn Essen für Kita- und Schulkinder soll nachhaltig sein und mehr Wertschätzung für die Lebensmittel bringen. Gleichzeitig müssen aber auch die Aspekte der Wirtschaftlichkeit berücksichtigen werden.



Damit die Anbieter von Kita- und Schulverpflegung diese und viele weitere Anforderungen leichter meistern, können sie an Jahres-Coachings mit Ernährungsexperten aus den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten teilnehmen. Die Experten analysieren gemeinsam mit allen Beteiligten, den Trägern, den Leitern, den Verpflegungsbeauftragten, den Eltern- und Schülervertretern im Essensgremium das jeweilige Verpflegungsangebot, zeigen individuelle Lösungen für eine gesundheitsförderliche, wertschätzende und nachhaltige Verpflegung auf und optimieren damit das komplette Verpflegungskonzept.



Irmgard Reischl, Leiterin der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Oberbayern Ost am AELF wünscht allen Beteiligten viele zielführende Erkenntnisse und Erfolg. Die Teilnahme am Coaching lohnt sich, „denn gute Kita- und Schulverpflegung ist Teil eines gelingenden Kita- und Schullebens. Von gutem Essen profitieren alle und es hält Kinder gesund, fit und leistungsfähig!“ Weitere Angebote finden sich unter www.aelf-ee.bayern.de/ernaehrung oder www.kita-schulverpflegung.bayern.de; Infos unter Tel. (0 80 92) 269 90 oder per E-Mail an poststelle@aelf-ee.bayern.de

AELF