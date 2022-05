Für einen Schüleraustausch nach Deutschland werden noch viele Gastfamilien im Landkreis Erding gebraucht

Willkommen in Deutschland! © privat

Erding – Die gemeinnützige Austauschorganisation Experiment sucht ab August Gastfamilien für rund 130 internationale Schüler, die für drei bis zehn Monate einen Schüleraustausch in Deutschland machen möchten. Seit 90 Jahren setzt sich der Verein dafür ein, Verbindungen zwischen Menschen verschiedener Kulturen herzustellen und trägt so dazu bei, dass Vorurteile abgebaut werden und gegenseitiges Verständnis gefördert wird.



Wer Gastfamilie wird, holt sich die Welt nach Hause – eine Aussage, die auf großes Interesse stößt, aber viele Familien scheuen vor der organisatorischen Hürde zurück. „Das Zeitfenster für einen längerfristigen Austausch ist oft klein. Wir sind uns sicher, dass wir gemeinsam eine für Sie passende Möglichkeit finden und beraten Sie gerne. Wir möchten Sie bestärken, an einem interkulturellen Austauschprogramm teilzunehmen, um gemeinsam mit dem Gastkind wertvolle Erfahrungen zu machen – lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen“, so Experiment-Geschäftsführerin Bettina Wiedmann.



Weltoffene Familien in Erding und Umgebung können sich bei Experiment melden, um ab Ende August an diesem interkulturellen Programm als Gastfamilie teilzunehmen. Die Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren kommen unter anderem aus Italien, Brasilien, Mexiko, Thailand, Frankreich und Kolumbien. Genauso unterschiedliche wie die Gäste können auch die Gastfamilien sein: Ob Alleinerziehende, Patchwork-Familien oder Paare mit oder ohne Kinder, ob Großstadt oder Dorf – wichtig sind vor allem Spaß am kulturellen Austausch und die Bereitschaft, einem Gast die Türen zu öffnen.



Für alle, die sich fragen ‚Was sind meine Aufgaben als Gastfamilie?‘ bietet der Verein eine kostenlose, digitale Infoveranstaltung am Mittwoch, 18. Mai, um 18 Uhr an. Noch mehr Infos sowie den Link zur Anmeldung gibt‘s unter www.experiment-ev.de

COvH