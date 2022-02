Genussvolle Entdeckungsreise: Weinmesse Vinland kehrt in die Stadthalle Erding zurück

Weinkenner und solche, die es noch werden wollen, kommen auf der Vinland-Messe in der Stadthalle auf ihre Kosten © Darius Kappes

Erding – Ab sofort können sich Weinliebhaber Karten für die populäre Weinmesse am 5. und 6. März im Vorverkauf sichern. An diesem Wochenende können Besucher wieder zahlreiche Weine und Spezialitäten von Winzern entdecken, verkosten und kaufen – einfach ganz entspannt mit einem Probierglas von Stand zu Stand schlendern!



Große Vielfalt auf mehr als 1.300 m²

An über 25 Ständen werden verschiedenste Weine ausgeschenkt. Im Gepäck haben die Aussteller besonders deutsche, österreichische und Südtiroler Weine. Aber auch Produkte aus z.B. Australien, Kanada, Argentinien, Südafrika, Chile, Frankreich, Bulgarien, Spanien oder Neuseeland erweitern das breitgefächerte Angebot. Neben Traditionsweingütern sind auch Anbieter, die sich auf Biowein oder vegane Produkte spezialisiert haben, vertreten. So sind etliche Prädikatsweine, die in Weinführern wie Gault & Millaut oder Eichelmanngelistet oder mit dem AWC Silver ausgezeichnet wurden (z.B. Weingut Gravino, Weingut Lehner oder Weingut Lauermann und Weyer) zu erstehen.



Natürlich dürfen auch Sekt, Prosecco, Liköre und Edelbrände nicht fehlen. Ergänzt wird die Palette durch Essigsorten wie Balsamico und hochwertige Bio-Olivenöle, Kürbiskernprodukte. Leckereien wie italienische Salami, Speck, Bergkäse und weitere Feinkost fehlen aber natürlich auch nicht.



Exklusive Weinführungen: Entwicklungen und Trends in der Weinproduktion

Unter dem Motto „Die Einflüsse des Klimawandels auf Rebsorten und Weine“ lädt Top-Sommelier Rakhshan Zhouleh zu einer Entdeckungsreise quer durch die Messe ein. Gehen traditionelle Rebsorten wie der Spätburgunder und Riesling in Folge der Erderwärmung zukünftig verloren? Welche alternativen Rebsorten sind im Kommen? Werden in Deutschland bald schon wärmeliebende Sorten wie Merlot oder Grenache angebaut? Könnten in Gebieten, die derzeit noch gar nicht für den Weinanbau geeignet sind, bald schon Rebsorten wie etwa Pinot noir angepflanzt werden?



Auf alle diese Fragen finden die Besucher hier spannende Antworten. Die Führungen finden jeweils an beiden Tagen statt, anmelden kann man sich direkt vor Ort. Die Teilnahme ist kostenlos.



Facts zum Messekonzept

Hinsichtlich der anhaltenden Pandemie-Situation hat sich der Veranstalter, die Stadthalle Erding, folgende Maßnahmen überlegt:



- Buchbare Time-Slots: Ein 30-minütiges Zeitfenster, in dem der Besucher von einem sogenannten „Priority-Einlass“ (schneller Einlass und keine Warteschlange) profitiert



- Einlass nach 2G-Plus Schema



- Maskenpflicht, mit Ausnahme beim Essen und Trinken. Es wurden großzügige Flächen mit Stehtischen zur Verkostung eingerichtet



Tickets gibt´s ab sofort für 8 Euro im Vorverkauf bei der Stadthalle, oder dann für 10 Euro an der Tageskasse. Geöffnet ist die Weinmesse am Samstag, 5. März von 14 bis 20 Uhr und Sonntag, 6. März von 13 bis 18 Uhr.

Stefanie Dern