Klinikum Erding schickt Hilfsgüter in die Ukraine - Hilfsangebote aus der Bevölkerung werden gesammelt

Spendenaktion für die Ukraine (v. l.): Koordinator der Spenden, Dr. Thomas Edrich, Ärztlicher Direktor Dr. Lorenz Bott-Flügel, Vize-Landrat Franz Hofstetter, Harry Hoyler und Armin Landshammer von Helferschwein e. V. © Landratsamt

Erding – Das Klinikum Erding sowie seine Mitarbeiter beteiligen sich an einer Spendenaktion als Soforthilfe an die Ukraine. Das Klinikum schließt sich dabei einer organisierten Initiative von Harry Hoyler von Helferschwein e. V. in Zusammenarbeit mit dem Verein Trisport Erding an, die bereits letzte Woche einen Hilfskonvoi in das Konfliktgebiet entsendet hat.

„In der aktuellen Situation in der Ukraine ist es von größter Wichtigkeit zu helfen. Wenn Kriegsflüchtlinge zu uns kommen, werden wir diese empfangen; fast noch wichtiger ist es aber, jetzt zu tun was wir können, um die Menschen vor Ort zu unterstützen“, so Landrat Martin Bayerstorfer. „Ich bin jedes Mal aufs Neue von Herzen berührt, wie groß die Unterstützung der Menschen im Landkreis für unser Klinikum ist – und ebenso davon, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter innerhalb kürzester Zeit eine derartige Sachspende für die medizinische Versorgung im Krisengebiet auf die Beine stellen.“



Im Rahmen der Spende werden Materialien, die das Klinikum im Rahmen des Katastrophenschutzes erhalten hat, die aber aktuell nicht benötigt werden, wie etwa Kittel, Masken, Handschuhe, Decken, aber auch Medikamente und Materialien aus den eigenen Beständen, die nicht dringend gebraucht werden, im Wert von rund 5000 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommen noch zahlreiche Sach- und Nahrungsmittelspenden, die die Belegschaft privat einbringt.

Neugegründete Koordinierungsgruppe Ukraine sammelt die Hilfsangebote der Bürger und nimmt bei Bedarf Kontakt auf

Landrat Martin Bayerstorfer hat bereits an einer Telefonschalte mit dem Regierungspräsidenten und den oberbayerischen Landräten teilgenommen und sich mit ihnen über die mögliche Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine abgestimmt. Zusätzlich wurde auf seine Initiative eine Koordinierungsgruppe Ukraine gegründet, die aus der Abteilungsleiterin Katharina Leisten sowie Mitarbeitern des Fachbereichs Asyl besteht, die sich um das weitere Vorgehen kümmern werden.

Zahlreiche Bürger des Landkreises möchten ebenfalls helfen – die Angebote von Privatleuten, die insbesondere Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung stellen würden, nehmen weiterhin zu. „Ich bin beeindruckt von der Hilfsbereitschaft im Landkreis, und spreche allen ein aufrichtiges Dankeschön aus, die so schnell und unkompliziert helfen wollen“, so Landrat Martin Bayerstorfer. Um diese Angebote zu koordinieren und ggf. in Anspruch nehmen zu können, werden alle Bürgerinnen und Bürger, die eine entsprechende Unterstützung bereitstellen möchten, gebeten, sich an folgende E-Mail-Adresse zu wenden: soziales@lra-ed.de. Dort werden die Angebote von der Koordinierungsgruppe gesammelt; bei Bedarf wird dann mit den jeweiligen Unterstützern Kontakt aufgenommen.

Daniela Fritzen