Kommentar: Liebe Kinder, lasst euch nicht von euren Eltern zum Sport zwingen ... oder doch?!

Weltruhm und Tragik: Das russische Eiskunstlauf-Trio der Olympiade in Beijing und aktuelle Weltspitze Kamila Valieva, Anna Shcherbakova und Alexandra Trusova (v.li.) © Screenshot: Russia 1 TV

Stellt euch vor, ihr seid Alexandra Trusova und ihr legt die technisch anspruchsvollste, schwierigste Performance aufs Eis, die in der Geschichte des Olympischen Eiskunstlaufs jemals gezeigt wurde – um am Ende zweiter zu werden, weil eure Teamkollegin Anna Shcherbakova die Jury mit einer Show von solch bestechender Eleganz und Perfektion verzaubert, dass sie in der Gesamtwertung sogar noch höher liegt.



Stellt euch vor, ihr seid Kamila Valieva, das Wunderkind der Nation, das vor den Augen der Welt unter dem übermenschlichen Druck zusammenbricht.



Zwei der drei russischen Top-Athletinnen der Olympiade in Beijing brachen nach ihren Auftritten auf dem Eis in Tränen aus. Trusova aus Frustration darüber, trotz historischer Bestleistung an Gold vorbeizuschrammen; Valieva aus schierer Verzweiflung (auch aufgrund eines drohenden Doping-Verfahrens).



Trusova und Shcherbakova sind 17 Jahre alt, Valieva 15. Mit 3 bzw. 4 Jahren haben sie mit dem Eiskunstlauf begonnen, um nach zehn Jahren Training mit härtester Hand die besten der Welt zu sein. Enormer Druck auf kleinen Schultern.



Zugegeben, ein extremes Beispiel. Ich selbst war bereits sechs, als ich von meinen Eltern zum Taekwondo Training genötigt wurde. Widerworte wurden ignoriert. Meine Eltern wussten offenbar, was das Beste für mich war. Mit zehn hatte ich den schwarzen Gurt, als Jüngster des Vereins. Parallel hatte ich das Glück, Gitarre spielen lernen zu müssen – drei bis vier Abende jede Woche nahmen meine Hobbys in Anspruch.



Und ich war mit meinem Leid nicht alleine. Es scheint der unbeugsame Drang vieler Eltern zu sein, ihren Nachwuchs frühestmöglich in die Welt der Vereine hinauszuschleudern, um potenziell verborgene Begabungen mit aller Macht ans Tageslicht zu zerren. Man will ja kein Talent verschwenden.



Für die Kinder bedeutet das Erwartungsdruck, fremden Autoritäten ausgeliefert sein, Leistung und Fortschritt erbringen zu müssen. Zweifellos ein prägender Prozess.



Als mir nach Jahren gnädigerweise die freie Entscheidung überlassen wurde, zögerte ich nicht, den schwarzen Gürtel umgehend an den Nagel zu hängen und die neugewonnene, immer ersehnte Freiheit zu genießen.



Von meinen damaligen Leidensgenossen will heute, 15-20 Jahre später, kaum jemand etwas von seinen früheren Hobbys wissen.



Was hat mir die frühkindliche Zwangs-Förderung also rückblickend gebracht?



Eigentlich kaum etwas. Abgesehen vielleicht von dem Wissen um Selbstverteidigung. Oder dass ich seither Noten lesen kann. Und viele Freunde kennengelernt habe. Und natürlich andauernde Musikalität, Sportbegeisterung, Körperbeherrschung, Disziplin ... moment! Das klingt alles irgendwie sehr positv. War der teuflische Plan meiner Eltern letztendlich doch erfolgreich?



Falls ich eines Tages Kinder habe, können sie sich jedenfalls darauf einstellen, Vereinsmitglieder zu werden, sobald sie laufen können. Ich will ja kein Talent verschwenden!



PS: Wie es mit den russischen Eiskunstläuferinnen weitergeht, werden wir voraussichtlich Ende März bei den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Frankreich erfahren.



Philip Heggmair, Redaktion