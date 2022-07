Last-Minute-Vermittlung: Berufsberater stehen am 21. Juli ohne Voranmeldung und Termin in Erding zur Verfügung

Teilen

Zum Bewerben ist es noch nicht zu spät! © AGA

Erding – Der Countdown zum Ausbildungsbeginn im September läuft. Jugendliche aus dem Landkreis, die bisher keine passende Lehrstelle gefunden haben und noch nicht mit der Berufsberatung der Arbeitsagentur in Kontakt stehen, können sich am Donnerstag, 21. Juli von 9 bis 12.30 Uhr in der Agentur für Arbeit Erding, Berghamer Straße 14, über offene Ausbildungsplätze in der Region informieren.



Die Berufsberater stehen an diesem Vormittag – ohne Voranmeldung und Termin – mit Rat und Tat zur Seite. Interessierte Jugendliche melden sich bitte an der Kundentheke im Eingangsbereich der Agentur für Arbeit. „Zum Bewerben ist es noch nicht zu spät. Mitte Juni waren im Landkreis noch 440 Lehrstellen unbesetzt. Gesucht werden aktuell junge Leute, die sich zu Einzelhandelskaufleuten, Verkäufern, Zahnmedizinischen Fachangestellten, Lagerlogistik-Fachkräften, Handelsfachwirten, Büromanagement-Kaufleuten, Feinwerkmechanikern, Elektronikern für Energie- und Gebäudetechnik, zu Maurern oder zu Berufskraftfahrern ausbilden lassen wollen“, erläutert Nikolaus Windisch, Chef der Agentur für Arbeit Freising/Erding. Im Handwerk sind weitere Ausbildungsplätze zu vergeben.



Zum Beratungstermin sollten die Jugendlichen ihre vollständigen, ausgedruckten Bewerbungsunterlagen, also Lebenslauf und Zeugnisse, mitbringen. „Manchmal genügt ein Blick in die Unterlagen, um zu sehen, warum es bisher nicht mit einer Lehrstelle geklappt hat. Hier helfen wir mit guten Tipps. Im Idealfall kann unsere Berufsberatung sofort Kontakt zu einem Ausbildungsbetrieb herstellen,“ so Windisch.

Christine Schöps