Lernen Sie die Welt der Stauden kennen: Vortrag zur Blütenpracht im heimischen Garten in Erding

Im Vortrag geht es um die Planung und Anlage eines Staudenbeets, um den Schnitt und die Pflege verschiedener Stauden sowie Empfehlungen zur Düngung und Kombinationen mit Rosen © LRA

Bauernstauden bieten viele Monate im Jahr einen bezaubernden Anblick. Ob klein oder groß, ob Polsterstaude, dauerblühendes Staudenbeet oder als Rosenbegleiter gepflanzt – Stauden bereichern jede Gartensituation und erfreuen jeden Gartenliebhaber. In seinem Vortrag „Bauernstauden – Blütenpracht im heimischen Garten“ wird Kreisfachberater Michael Klinger auf die Planung und Anlage eines Staudenbeets, den Schnitt und die Pflege verschiedener Stauden sowie Empfehlungen zur Düngung und Kombinationen mit Rosen eingehen.



Lernen Sie die Welt der Stauden kennen und staunen Sie über die Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten von Stauden im Garten. Der Vortrag richtet sich an interessierte Hobbygärtner. Vorkenntnisse sind nicht notwendig.



Der Vortrag findet am Mittwoch, 20. Juli, von 19 bis 20.30 Uhr auf dem Gelände des Bauernhausmuseums statt. Bitte passen Sie ihre Kleidung jeder Witterung an. Bei schlechtem Wetter findet der Vortrag in den Innenräumen des Bauernhausmuseums statt.



Treffpunkt ist im neuen Eingangsgebäude, Unkostenbeitrag 4 Euro. Es wird um vorherige Anmeldung gebeten unter bauernhausmuseum@lra-ed.de oder Tel. (0 81 22) 58-12 59 oder (0 81 22) 58-12 38.

