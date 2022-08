Letzter Termin für Literatur im Lesegarten am 22. August im Garten der Stadtbücherei Erding

Dr. Seitschek vom KBW Erding liest im Innenhof der Stadtbücherei © jfw

Die Reihe „Literatur im Lesegarten“ endet am Montag, 22. August in der Stadtbücherei. Die Abschlusslesung übernimmt Kulturreferent Ludwig Kirmair, der heitere und mystische Geschichten dafür ausgesucht hat. Am Ende stehen einige heitere Gedichte von Wilhelm Busch.



Die Lesung beginnt um 15.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter oder großer Hitze findet die Lesung im Haus statt – Getränke stehen auf jeden Fall bereit. Eine Anmeldung zur Lesung ist nun nicht mehr zwingend erforderlich. Das Foto stammt von der Lesung am 8. August mit Dr. Seitschek vom Katholischen Bildungswerk.



