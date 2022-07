Marie-Pettenbeck-Schule Wartenberg: Neuer Vorstand beim Förderverein gewählt

(v.li.) Tina Weber, Jessi Garay, Karen Lübbe, Markus Straßberger, Micha Kronseder und Beate Stiglmayr © bs

Wartenberg – Markus Straßberger löst Hermann Zoglauer als Vorsitzender beim Förderverein der Marie-Pettenbeck-Schule ab. Dabei gab es bei der Jahreshauptversammlung einen Generationswechsel. Zusammen mit Zoglauer, der 13 Jahre den Verein führte, stellten auch fast alle weiteren Mitglieder der Vorstandschaft ihre Ämter zur Verfügung und wurden von Schulleiter Michael Braun verabschiedet.



Die Wahlleiterin, 2. Bürgermeisterin Carla Marx, ermittelte dann die weiteren Ämter wie folgt: Karen Lübbe (stv. Vorsitzende), Micha Kronseder (Schriftführerin), Jessi Garay (Schatzmeisterin), Lisa Neumeier, Tina Weber und Annette Ockert (Beisitzerinnen), Beate Stiglmayr und Ferenc Gyurica (Revisoren).



Michael Braun hatte, wie er sagte, Blut und Wasser geschwitzt und sehr gehofft, dass es mit dem Förderverein weitergehe. Der neue Vorsitzende Markus Straßberger versprach, Bewährtes fortzusetzen und darauf auf zu bauen. So werden auch künftig wieder die Fördermittel in die Jugendsozialarbeit, in Zuschüsse zu Klassenfahrten und in Projekte fließen wie zuletzt 9100 Euro (2018), 7900 Euro (2019) sowie Pandemie-bedingt 4500 (2020) und 890 Euro (2021).

bs