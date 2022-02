Meistermagier Luke Dimon versammelt die Zauberer-Elite der Welt in der Stadthalle Erding

Luke Dimon, Magier des Jahres, hat wieder einige Überraschungen im Gepäck © Bauersachs

Erding – Wer Zauberkunst und eine Show der Meistermagier auf höchstem Niveau erleben möchte, der sollte sich den 17. März vormerken. Denn dann kommt der Magier des Jahres, der Grand-Prix-Sieger und Deutscher Meister der Zauberkunst Luke Dimon in die Stadthalle Erding.



Dabei bringt der gebürtige Forstinninger die besten Magier und Illusionisten mit nach Erding. „Dank ausgezeichneter Kritiken und Standing Ovations in den vergangenen Jahren gelang es Luke Dimon erneut, neue Künstler im Weltklasseformat in die Stadthalle zu holen“, freut sich die Leiterin Jutta Kistner. Die Show der Meistermagier (mittlerweise zum achten Mal in Erding) wird Luke Dimon heuer als zaubernder Moderator mit viel Witz und neuen Ideen durch das Programm führen, heißt es in der Ankündigung.



Mit dabei die Hochkaräter der Varietészene Roman & Slava aus der Ukraine. Mit ihrer Stepptanzperformance gehören das Paar zu den besten Performancekünstlern der ganzen Welt. Hochkarätig geht es weiter mit Julius Frack, der 2009 mit seiner Groß-Illusionsshow den Weltmeistertitel dieser Sparte erhielt. Der Mentalmagier Christoph Kuch wurde 2012 zum Vize-Weltmeister im Gedankenlesen gekürt und wird auf unerklärliche Weise „in die Köpfe der Zuschauer gucken“. Nikolai Striebels Programm erfordert höchste Fingerfertigkeit und kreative Ideen. Sein Können hat dem jungen Ausnahmekünstler schon diverse Preise, wie den Grand-Prix von Kanada und auch den ersten Platz bei den aktuellen Vorentscheidungen zu den Deutschen Meisterschaften eingebracht.



Mit Alana kommt erstmals eine zaubernde Frau in den großen Saal der Stadthalle. Sie will beweisen, dass die Zauberkunst keine reine Männerdomäne ist. „Ihre Darbietung ist außergewöhnlich innovativ und sie erhielt als erste und nach wie vor einzige Frau, in der über 100-jährigen Geschichte des Magischen Zirkels, die Auszeichnung „Deutsche Meisterin der Zauberkunst“, informiert Geschäftsführerin Jutta Kistner.



Beginn der Show ist 20 Uhr, am Donnerstag, 17. März. Tickets gibt´s in der Stadthalle, Tel. (0 81 22) 99 07 12 sowie im online-Ticketshop auf der Homepage www.stadthalle-erding.de

Bauersachs