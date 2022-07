„Sommerserenade Open Air“ des Erdinger Kammerorchesters am 23. Juli im Innenhof von St. Vinzenz, Klettham

Das Erdinger Kammerorchester © privat

Erding – Das Kammerorchester Erding lädt zum Sommerfest am Samstag, 23. Juli, im Innenhof von St. Vinzenz (bei schlechtem Wetter im Pfarrsaal). Beginn ist um 19 Uhr.



Auf dem Programm steht zuerst Mozarts berühmtes D-Dur-Divertimento – wie der Name schon sagt, ein sehr „vergnügliches“ Werk. Danach heißt es quasi Ohren auf für neue Klänge, denn die folgenden Kompositionen sind allesamt im 20. Jh. entstanden und werden relativ selten gespielt. Christopher Nortons Concertino for Trumpet, Strings and Piano passt mit seiner bluesig-jazzigen Tonsprache bestens zu einer entspannten Sommeratmosphäre. Als Solistin ist die Nachwuchstrompeterin Annika Gripp zu hören.



Sehr rhythmisch und tänzerisch geht es weiter, zunächst mit dem Juba-Dance der afroamerikanischen Komponistin Florence Price und dann den leidenschaftlichen Rumänischen Volkstänzen von Béla Bartók. Den Part der Solo-Violine übernimmt die bereits langjährige Konzertmeisterin des Kammerorchesters Alexandra Wagner. Zum Schluss erwartet Sie die „Minimax“-Suite des Neutöners Paul Hindemith: in diesem 1923 uraufgeführten Werk hat Hindemith typische Marsch-, Walzer- und Operettenmusik auf köstliche Weise aufs Korn genommen … überzeugen Sie sich selbst!



Die Gesamtleitung hat Alexander Scholz. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.



Apropos: Die Mitglieder des Orchesters freuen sich, dass Dank großzügiger Spendenbereitschaft beim Benefizkonzert am 7. Mai der Flüchtlingshilfe Erding 2000 Euro übergeben werden konnten!



Alexander Scholz